Napoli | allarme bomba sulla metro | stop ai treni | era trolley dimenticato

Emergenza rifiuti : “L’immondizia invade Roma - Reggio Calabria - Cagliari e Napoli - è allarme per la salute” : “Dilaga nel Paese l’Emergenza rifiuti che, con il caldo, assume sempre più i caratteri anche di un’Emergenza sanitaria. Non solo la Capitale, ma Reggio Calabria, Cagliari, la periferia di Napoli (solo per citarne alcuni): i cumuli di immondizia invadono marciapiedi e carreggiate, ma soprattutto emanano esalazioni maleodoranti e generano proliferazioni batteriche capaci di danneggiare la salute fisica e psichica dei cittadini. Il disagio ...

Napoli - scorribande di scooter nell?area pedonale di porta San Gennaro : l?allarme dei commercianti e dei ristoratori : Sono centinaia gli scooter che ogni girono sfrecciano nell?area pedonale di porta San Gennaro. Una strada - da via Foria a via Maria Longo - sempre più terra di nessuno e regno di...

Allarme caldo - bollino arancione per Napoli domani e giovedì : bollino arancione per il caldo a Napoli giovedì: l'allerta arriva dal ministero della Salute nel bollettino sulle ondate di calore. Napoli non sarà la peggiore città, per...

Napoli - Koulibaly mette in allarme il club azzurro : “se resto? Non lo so ancora - ma…” : Il difensore senegalese ha parlato dopo la vittoria in Coppa d’Africa con la Tanzania, sottolineando di non pensare adesso al suo futuro Il futuro adesso non è importante, Kalidou Koulibaly è concentrato al 100% sulla Coppa d’Africa, in corso di svolgimento in Egitto. Prima partita e subito vittoria per il Senegal, riuscito ad imporsi sulla Tanzania con il punteggio di 2-0, maturato grazie alle reti di Diatta e Keita. Marco ...

Napoli - impennata delle temperature : ospedali in allerta - allarme dei medici di famiglia : «Se di questi tempi siamo abituati a sopportare l’aumento delle temperature, quello che si sta verificando va oltre ogni aspettativa e la previsione di una nuova impennata della colonnina di mercurio ci spinge a chiedere grande attenzione ai nostri assistiti». A mettere in guardia dal caldo africano di queste, ma soprattutto delle prossime settimane, sono i medici della sezione di Napoli della Federazione Italiana dei medici di medicina Generale ...

Napoli - ora sono gli extracomunitari del Vasto a lanciare l?allarme : «Sentiamo la puzza dell?aggressività» : Si è parlato tanto del Vasto e della sua pericolosità. L?insicurezza e l?illegalità avvertite dai cittadini continuano a condizionare la vita del quartiere. Ci sono i...

Asl Napoli - presidio ospedaliero dei Pellegrini : “Nessun allarme e nessun rischio per i pazienti” : “Non è in atto nessun allarme e tutti i pazienti assistiti nel presidio ospedaliero sono in condizioni di assoluta sicurezza”. Questo il commento della direzione sanitaria di presidio in merito alle notizie di stampa che riferiscono di un pericolo che sarebbe in atto al presidio ospedaliero dei Pellegrini. Il batterio isolato in due pazienti è infatti il terzo Gram-negativo per frequenza d’isolamento dalle infezioni invasive rilevate dalla ...

Videogiochi e dipendenza - allarme tra i giovani : se ne parla in una 'due giorni' a Napoli : Da circa un anno, l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ha riconosciuto ufficialmente la dipendenza da videogame come una patologia: circa 240mila giovani italiani trascorrono più di?tre ore al giorno davanti allo schermo, con ovvie conseguenze più o meno evidenti nella vita reale. Un'abitudine sempre più diffusa che non risparmia nemmeno i più piccoli, contando videogiocatori anche inferiori ai 6 anni. Che si tratti di Videogiochi o di ...