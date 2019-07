L’Italia di Carlo Vanzina | su Iris dal 7 al 9 luglio un omaggio al regista a un anno

Monte-Carlo Television Festival 2019 : L’Amica Geniale trionfa per L’Italia : Monte Carlo Television Festival 2019: L'Amica Geniale miglior drama Grande riconoscimento per l’Italia. Nella 59a edizione del Monte Carlo Television Festival 2019, la fiction italiana “L’Amica Geniale” è stata eletta miglior drama dell’anno. Ha ritirato il premio la produttrice ...

Sport e storia : Gino Bartali - il Tour che ha salvato L’Italia - il pugno nero di Smith-Carlos - Owens e Hitler. La soluzione del tema di maturità : Oggi oltre 500mila studenti stanno affrontando la prima prova del tema di maturità: il tema di italiano. Tra le tracce ce n’è una riguardante il rapporto tra Sport e storia. La proposta C2 parte da un articolo di Cristiano Gatti pubblicato su Il Giornale che parla di Gino Bartali. La traccia recita testualmente: “Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale e Sportiva ...

Canoa velocità - European Games 2019 : i convocati delL’Italia. Carlo Tacchini guida 14 azzurri : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: la Canoa velocità vedrà disputarsi le proprie gare tra martedì 25 e giovedì 27. Per la manifestazione bielorussa sono stati convocati 14 azzurri, tutti facenti parte il blocco di atleti visti all’opera a Duisburg nello scorso weekend in Coppa del Mondo. L‘Italia sarà rappresentata da cinque atleti nel kayak maschile ed altrettante azzurre in quello femminile, mentre ...

Food : L’Italia trionfa al Girotonno a Carloforte : Cagliari, 3 giu. (Labitalia) - l’Italia trionfa al Girotonno, la grande kermesse internazionale c[...]

Boxe - Europei junior 2019 : due ori e tre argenti per L’Italia! Yoel Carlo Angeloni vince nei 63 kg maschili - Viola Piras in quelli femminili : Si concludono con due finali vinte e tre perse gli Europei junior di Boxe 2019 dell’Italia in quel di Galati, Romania. Entrambi i successi provengono dalla categoria fino a 63 kg, e li riportano Viola Piras in campo femminile e Yoel Carlo Angeloni in campo maschile. Piras ha sconfitto nell’ultimo atto, per decisione unanime, l’irlandese McDonagh, a testimonianza di un combattimento dominato. Angeloni, invece, ha avuto ragione ...