Apex Legends | numeri sottotono per la Stagione 2 | calano le azioni di EA

La Stagione 2 di Apex Legends non conquista Twitch : persa la sfida con Fortnite? : La Stagione 2 di Apex Legends è finalmente entrata nel vivo lo scorso 2 luglio, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per la gioia di quanti non vedevano l'ora di abbracciare tutte le novità promesse all'E3 2019 di Los Angeles dagli sviluppatori di Respawn Entertainment e dal pubisher Electronic Arts. La Battle Royale dagli stessi autori di Titanfall e del futuro Star Wars Jedi Fallen Order - in uscita a novembre - si è infatti ravvivata con molti ...

Apex Legends : in regalo per gli abbonati a Twitch Prime due skin per Wattson ed L-Star : Ora che la Stagione 2 di Apex Legends è finalmente online, qual modo migliore per iniziare a scalare la classifica sfoggiando un nuovo look?Ebbene, come riporta VG247, gli abbonati a Twitch Prime possono accaparrarsi il primo dei quattro pacchetti disponibili a titolo gratuito dedicato al Battle Royale di Respawn. La prima serie di skin è incentrata su Wattson e la nuova arma L-Star, entrambi annunciati durante l'EA Play di quest'anno.Tutto ...

Apex Legends - Battle Charge : tutti i dettagli della Stagione 2 tra Wattson - Modalità Classificata e non solo : Apex Legends Season 2 - Battle Charge è finalmente arrivato e Kings Canyon non sarà mai più lo stesso. Nuovi contenuti e modi di vivere il campo di battaglia, un'inedita mappa di Kings Canyon, l'esordio della Leggenda Wattson, il debutto della Modalità Classificata, un nuovo Pass Battaglia, il devastante L Star LMG e molto altro. Ecco il comunicato ufficiale:Un'oscura figura ha abbattuto la Repulsor Tower e gli Apex Games si sono dovuti ...

Stagione 2 di Apex Legends iniziata : ecco tutte le ricompense del Pass Battaglia e gratuite : La Stagione 2 di Apex Legends è finalmente entrata nel vivo, per la gioia di tutti quei giocatori che ancora si dilettano con la Battaglia Reale confezionata dai ragazzi di Respawn Entertainment - gli stessi a cui si deve la saga di Titanfall e il futuro action adventure Star Wars Jedi Fallen Order. E lo ha fatto nella giornata di ieri, 2 luglio, su tutte le piattaforme, quindi PC, PlayStation 4 e Xbox One, come già annunciato dal publisher ...

Apex Legends : Via alla seconda Stagione : Battle Charge è finalmente arrivato e Kings Canyon non sarà mai più lo stesso. Nuovi contenuti e modi di vivere il campo di battaglia, un’inedita mappa di Kings Canyon, l’esordio della Leggenda Wattson, il debutto della modalità Classificata, un nuovo Pass Battaglia, il devastante L Star LMG e molto altro. Un’oscura figura ha abbattuto la Repulsor Tower e gli APEX Games si sono dovuti ...

Al via Apex Legends Stagione 2 il 2 luglio : orario - tutte le novità e come funzionano : Tutto è pronto, Apex Legends Stagione 2 sta per scendere in campo, intenzionato a ringalluzzire gli animi di tutti i giocatori che ancora popolano i server della Battaglia Reale a marchio Respawn Entertainment e Electronic Arts. Una Stagione - intitolata Alta Tensione - assolutamente necessaria in questo periodo storico, presentata dal palco dell'EA Play 2019 in quel di Los Angeles, e al debutto proprio nella giornata di oggi, 2 luglio 2019. ...

Apex Legends : Respawn svela tutti i dettagli della modalità Ranked : Durante l'EA Play che si è tenuto il mese scorso, Respawn ha annunciato che Apex Legends avrebbe ricevuto una modalità Ranked.Ora, come riporta Polygon, lo studio di sviluppo ha svelato nel dettaglio in cosa consiste questa modalità. L'idea alla base della modalità Ranked è quella di creare giochi di migliore qualità, abbinando giocatori con livelli ed abilità simili.La modalità avrà sei diversi livelli che i giocatori avranno la possibilità di ...

La Stagione 2 di Apex Legends sta per partire : annunciato l'orario e le dimensioni dell'aggiornamento : La Stagione 2 di Apex Legends è quasi arrivata e con essa arriva una sfilza di nuovi contenuti da provare e nuovi premi da guadagnare, incluse le nuove sfide del Battle Pass. Con così tanto da aggiungere in questa Stagione, i fan sono desiderosi di immergersi ed esplorare tutte le modifiche e funzionalità. Fortunatamente, Respawn ha rivelato che l'aggiornamento per la Stagione 2 dovrebbe essere trasmesso in diretta alle ore 19 italiane, ma sarà ...

Il nuovo trailer di Apex Legends introduce Wattson e mostra le sue abilità : La seconda stagione di Apex Legends è arrivata e, insieme alle nuove sfide giornaliere e settimanali, la modalità classificata e il Pass battaglia, arriva anche una nuova leggenda, Wattson, la cui specialità è creare recinzioni elettriche.Per approfondire la conoscenza dell'ultimo personaggio del gioco, lo sviluppatore Respawn ha pubblicato un nuovo trailer per Apex Legends Season 2, 'Meet Wattson', che presenta Natalie 'Wattson' Paquette con le ...

Apex Legends cambia marcia - pronta la carta della svolta nella Stagione 2? : È stato un successo indiscutibilmente straripante quello che ha accompagnato Apex Legends al primo appuntamento con i propri fan. Le due settimane successive al lancio (a sorpresa) sul mercato hanno visto il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts raggiungere traguardi inimmaginabili, con decine di milioni di utenti provenienti da tutto il mondo che hanno fatto il loro accesso all'interno del mondo di gioco. ...

Respawn Entertainment : il successo di Apex Legends ha rallentato i piani per il prossimo Titanfall : A quanto pare il successo di Apex Legends potrebbe aver rallentato sensibilmente i lavori sul prossimo Titanfall.Questo perlomeno è quanto emerso dalle dichiarazioni di Vince Zampella, il CEO di Respawn Entertainment, in un'intervista con Game Informer, dove ha ammesso che il successo del battle royale ha colto di sorpresa gli sviluppatori.Supportare in modo continuativo un titolo con un bacino di utenza così ampio non è semplice e per questo ...

PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna prendendo spunto da Apex Legends : PlayerUnknown's Battlegrounds si è aggiornato su PS4 e Xbox One con una funzione piuttosto utile e al momento assente sulla versione PC del gioco, ovvero l'auto equipaggiamento degli accessori per le armi, apprendiamo dal sito ufficiale.Come possiamo vedere, si tratta di una modifica introdotta proprio per migliorare l'esperienza di gioco durante il looting, ottimizzando i tempi di equipaggiamento di un accessorio così da potersi concentrare ...

La Stagione 2 di Apex Legends gioca d’anticipo : tutte le novità in due trailer leak : La Battaglia Reale della Stagione 2 di Apex Legends aprirà i battenti molto presto. Come svelato nel corso dell'EA PLAY 2019 - conferenza di Electronic Arts in occasione dell'ultima edizione dell'E3 di Los Angeles -, i ragazzi di Respawn Entertainment sono infatti pronti a rinverdire il loro shooter free to play per PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 2 luglio, per un'estate all'insegna di intensi scontri online tra le lande di ...

Apex Legends : i due trailer leak della Stagione 2 tra draghi - Leviatani e possibili grandi cambiamenti della mappa : C'è inevitabilmente molta curiosità intorno all'arrivo della Stagione 2 di Apex Legends dato che il battle royale di Respawn Entertainment, dopo un lancio di grande successo, ha bisogno di novità per mantenere alto l'interesse dei giocatori.Il leak che in queste ultime ore ci ha permesso di vedere da vicino due trailer riguardanti questa seconda Stagione sono quindi molto interessanti. Ben presto potrebbero essere eliminati da YouTube in vista ...