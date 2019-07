No Tav | il M5S Torino incontra gli attivisti Restano le distanze fra i “no” e i “forse”

Tav : Businarolo (M5S) - 'per Bs - Pd ora il rispetto dei vincoli ambientali' : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - “Rispettare le oltre 300 osservazioni che fanno capo al recente Osservatorio ambientale e rendere la linea a quattro binari più flessibile nel suo utilizzo per adattarla ai pendolari. Sono questi i punti salienti dell’analisi costi-benefici resa nota dal Ministero delle

Tav - M5s : "Sostituire i membri italiani della Commissione intergovernativa" : “Sostituire i membri italiani della Commissione intergovernativa sul Tav”. È quanto chiedono in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle Alberto Airola e Jessica Costanzo, la capogruppo regionale 5 Stelle in Piemonte Francesca Frediani e il gruppo consiliare M5s a Torino.Nella nota si sottolinea: “Ben vengano gli incontri al tavolo della Commissione intergovernativa italo francese, unico tavolo politico, tecnico e ...

Governo - Di Battista : “Con Di Maio ci siamo chiariti - non ho indebolito il Movimento. Su Tav mi auguro no del M5s” : “Il mio rapporto con Luigi Di Maio? Ci siamo scritti e chiariti, ci sono state incomprensioni, ma sisuperano”. Taglia corto Alessandro Di Battista, dopo le polemiche con il capo politico del M5s e vicepremier, in seguito all’uscita del suo libro “Politicamente scorretto“, edito da Paper First, e la frase sui “burocrati chiusi nei ministeri” che aveva creato tensioni tra i due esponenti di spicco ...

Tav - Alitalia - Ponte Morandi : il bandolo della matassa che Lega e M5s non trovano : Parte la gara anche per il versante italiano della Tav. Notizia fresca, oggi sui giornali. Lo ha deciso ieri il consiglio d'amministrazione di Telt, la società dei governi italiano e francese che ha il compito di realizzare la linea ferroviaria Torino-Lione. E la gara riguarda l'intero tratto del tunnel in Italia, che vale un miliardo di euro. Anche se per far partire le gare è necessario prima il nullaosta dei rispettivi governi, ...

Di Maio : "Su Tav e Olimpiadi tutti contro M5s" | Sui social prima la rivendicazione della vittoria - poi il dietrofront : La sezione lombarda dei Cinque Stelle sui social ha esultato all'assegnazione dei Giochi invernali a Milano e Cortina, parlando di vittoria del Movimento, ma poi ha rimosso il post

Di Maio : "Tav e Olimpiadi - tutti contro il M5S" : Luigi Di Maio non ci sta e con un post su Facebook rispedisce al mittente le critiche che stanno piovendo in queste ore sul Movimento 5 Stelle e in particolare su alcuni dei suoi amministratori locali. L’assegnazione delle Olimpiadi Invernali a Milano-Cortina ha sostanzialmente ridato fiato a chi fin qui ha bollato i pentastellati come il “partito del no” a qualunque tipo di evento che possa migliorare l’immagine dell’Italia a livello ...

Autostrade - M5S porta al Tavolo di Palazzo Chigi la revoca delle concessioni : Il M5S porterà al vertice su Autostrade -in programma stasera dopo la riunione sulle Autonomie- la revoca delle concessioni. A Palazzo Chigi saranno presenti, oltre al premier Giuseppe Conte e ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli che porterà la richiesta di revoca del M5S....

Luigi Di Maio : "Tav e Olimpiadi : è il partito del cemento contro M5s". Di Battista : "Concordo al 100%" : “Ci risiamo. Tutto il sistema contro il Movimento. È sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Pensano di farci paura. Sbagliano”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio.“Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale - continua -: il solito partito del cemento che non vede l’ora di mettere le mani sul nostro ...

Tav - via libera ai bandi per gli appalti sul versante italiano Salvini a M5S : «Tav leggera? Amo i treni che corrono» : Il vicepremier replica alla proposta avanzata nei giorni scorsi dai 5 Stelle e aggiunge: «C’è un progetto in itinere, spero che la lezione di ieri delle Olimpiadi sia servita». E intanto Telt dà il via libera al bando per il versante italiano

Matteo Salvini replica al M5s : "Tav? A me piacciono i treni che corrono" - zero margini a Di Maio : Tira dritto anche sulla Tav, Matteo Salvini, che ai grillini non fa alcuno sconto. "La Tav leggera? Un treno passa sotto la montagna o no. Tertium non datur. A me piacciono i treni che corrono", ha tagliato corto il ministro dell'Interno. E ancora: "C'è un progetto in itinere, spero che la lezione d

Tav - Salvini sfida il M5s : "Sì ai treni che corrono - no alla linea leggera…" : Franco Grilli Il ministro dell'Interno replica alla sottosegretaria Castelli, che aveva aperto alla possibilità di un treno ad alta velocità in versione light A Matteo Salvini non piace il Tav light e sfida (nuovamente) il Movimento 5 Stelle, suo alleato di governo. Il ministro dell'Interno ha replicato alla sottosegretaria pentastellata all'Economia Laura Castelli, che aveva paventato la possibilità di realizzare il treno ad alta ...

Salvini : «Adesso un bollino blu per le discoteche sicure». Lotta all'abusivismo. Sfida a M5S sulla Tav : Novità in vista per le discoteche. «Un 'bollino blu' per le discoteche sicure in modo che i genitori possano sapere dove mandano i loro figli». Lo ha detto il ministro...

OLIMPIADI INVERNALI 2026 A MILANO-CORTINA/ Nord e Sala battono M5s - no-Tav e spread : Con 47 voti a 34, Milano e Cortina si sono aggiudicate le OLIMPIADI INVERNALI 2026. Vincono il Nord, Giorgetti, Sala; M5s grande sconfitto