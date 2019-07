Melania di Via Col Vento ha 103 anni ed è ancora splendida

dilei

(Di sabato 6 luglio 2019) Una leggenda del cinema,a 103, come quando sul grande schermo interpretavadi Via Col. Ne sono trascorsi didal 1939, data in cui Olivia de Havilland vestì i pdell’indimenticabileHamilton, cugina di Rossella O’Hara e sposa di Ashley Wilkes, l’uomo di cui era perdutamente innamorata. Elegante e mai sopra le righe, sempre sorridente, nonostante i grandi dolori che le ha riservato la vita, Olivia de Havilland è una delle grandi signore del cinema internazionale. Di recente ha spento 103 candeline e non ha nessuna intenzione di fermarsi tanto che è stata immortalata dai tabloid mentre girava per strada in bicicletta, perfettamente a suo agio e sorridente. Se in Via colHamilton, il suo personaggio, era il primo a morire tragicamente, nella realtà le cose sono andate molto diversamente. Olivia infatti è ...

