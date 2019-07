Il futuro dei mercati nelle mani di Fed e Bce

Intelligenza Artificiale legge 3 - 3 milioni di documenti e diventa esperta dei nuovi materiali del futuro : Un’Intelligenza Artificiale ha esaminato 3,3 milioni di abstract di documenti scientifici sulla ricerca di nuovi materiali, e analizzando le relazioni tra le parole in essi contenute, è stata capace di predire con anni di anticipo le scoperte di nuovi materiali termoelettrici e di suggerire quelle di materiali ancora sconosciuti. L’Intelligenza Artificiale modifica le foto solo se gli ...

Mediaset - il futuro di Alessia Marcuzzi. Dopo il disastro ascolti all'Isola dei famosi - che show le danno : Con l'ultima edizione dell'Isola dei famosi, forse, Alessia Marcuzzi ha toccato il momento più difficile nella sua lunga carriera a Mediaset. Ma la conduttrice incappata negli ultimi 2 anni in due scandali televisivi (il canna-gate prima, il caso Corona-Fogli-corna poi) potrebbe ora prendersi una gr

Barbara d’Urso - il futuro dei suoi programmi. News : dettagli e orari : Barbara d’Urso, il futuro di Domenica Live, Pomeriggio 5, Live – Non è la d’Urso e Grande Fratello. News: dettagli e orari della stagione 2019/2020 Ieri sono stati svelati i nuovi Palinsesti Mediaset. Il numeroso pubblico di Barbara d’Urso può stare tranquillo. Tutti i programmi guidati dalla conduttrice partenopea sono stati confermati su Canale 5. Dunque […] L'articolo Barbara d’Urso, il futuro dei suoi ...

Lettera ai no vax che oggi a Rimini sfileranno senza pensare al futuro dei propri figli : Ci sono delle persone che abbandonano i loro cani in autostrada. Infrangono la legge e oltre al gesto abominevole nei confronti dei loro animali, che è loro dovere proteggere, mettono in pericolo tutti noi, perché quegli animali abbandonati potrebbero provocare degli incidenti stradali. Ci sono inve

Cassa dei giornalisti (Inpgi) - un futuro incerto : Le Casse di previdenza dei professionisti da quando, 25 anni fa, sono uscite dall’Inps con il Dlgs 509/94, hanno dimostrato di sapersi gestire. Esistono però delle eccezioni, come l‘ente...

Concorso Navigator - pubblicati gli elenchi degli idonei per Provincia. Il futuro dei vincitori : Il 24 Giugno Anpal ha pubblicato un comunicato stampa nel quale ha reso note le graduatorie dei candidati idonei del Concorso Navigator per ciascuna Provincia. Non tutti i candidati idonei saranno vincitori: infatti nonostante abbiano ottenuto un punteggio minimo di 60/100 dovranno verificare la loro posizione in graduatoria a seconda dei posti messi a disposizione per Provincia e dei punteggi degli altri partecipanti. Inoltre, in caso di parità ...

Su Instagram si gioca il futuro dei leader politici : Dagli Stati Uniti è in arrivo uno di quei trend destinati a cambiare il rapporto tra politica e opinione pubblica. Le campagne elettorali stanno registrando sempre di più un uso predominante di Instagram per influenzare gli elettori. La patria della sperimentazione e dell’applicazione dei social media nella gestione della comunicazione politica sembra non avere dubbi: dai tweet di Obama si sta passando alle stories in diretta ...

Tre squadre nel futuro di De Rossi - ma i social non perdonano : “Una coltellata”. E quella provocazione dei laziali… : La notizia di ieri sera è arrivata inaspettata: Daniele De Rossi continuerà a giocare in Serie A. Niente Boca Junirs o MLS, l’ex centrocampista giallorosso ha deciso di rimanere in Italia. A questo punto, in attesa che venga svelata la sua pRossima squadra, si inizia a vociferare su chi potrebbe essere più interessato. Tre potrebbero essere le pretendenti: il Milan del nuovo ds Frederic Massara (ex Roma), la Sampdoria del neo ...

NBA – Kawhi Leonard disegna il proprio futuro - sui social spunta un indizio che fa i sognare i fan dei Raptors : L’MVP delle ultime Finals diventerà free agent, per questo motivo sono molte le franchigie che ci stanno pensando: un indizio social però fa sognare Toronto I Toronto Raptors non vogliono assolutamente perdere Kawhi Leonard, che diventerà free agent e dunque libero di scegliere la prossima squadra. L’MVP delle ultime Finals è al centro del mercato, con i Clippers pronti a fare follie per portarlo a Los Angeles. Sui social però ...

Mastercard - a sostegno dei piccoli e del loro futuro : Michele CentemeroIris Bettinger, Antonella Ricci, Michele Centemero, Marina Gasi e Marleen BrouwerFedele Usai e Francesca SingerSimone MarchettiFederico FerrazzaMastercard Charity DinnerMastercard Charity DinnerArisaEva RiccobonoSara Cavazza Facchini e Mathias FacchiniMastercard Charity DinnerMastercard Charity DinnerMastercard Charity DinnerMastercard Charity DinnerArisaMastercard Charity DinnerEva RiccobonoMastercard Charity DinnerEva ...

David Gilmour non esclude una reunion dei Pink Floyd in futuro : Tra i sogni a occhi aperti di tutti i fan c'è sicuramente la reunion dei Pink Floyd: ciclicamente ci imbattiamo in una dichiarazione, ora di Roger Waters, ora di Nick Mason che commentano l'attuale situazione, e sembrano rassegnarsi, come il secondo. Recentemente in un'intervista Gilmour ha toccato lo spinoso argomento, e non ha escluso, che un giorno possa verificarsi qualcosa. Le parole di David Gilmour La reunion dei Pink Floyd sarà ...

La settimana prossima un incontro per discutere del futuro dei fratelli Insigne : Il Corriere del Mezzogiorno scrive che la settimana prossima Raiola incontrerà il Napoli per discutere della trattativa per Lozano ma anche del futuro di Lorenzo Insigne e del fratello Roberto. Insigne è reduce da due bellissimi gol in Nazionale, con un exploit che ha aumentato sicuramente il suo appeal rispetto alla stagione appena conclusa con il club di Ancelotti, che invece si è rivelata piuttosto opaca. Sul tavolo della discussione anche il ...

Un raggruppamento di imprese (eccellenti) per affrontare il futuro dei trasporti : È ancora sfida a distanza tra Atm e Trenord. Ma sarebbe meglio dire tra Milano Next e le ferrovie regionali lombarde. Ci avevano provato Giuliano Pisapia e Roberto Maroni, complice un manager di vaglia come Giuseppe Bonomi (già presidente Sea), a creare il feeling tra le due aziende del trasporto pu

Antonio Di Pietro torna con l'Italia dei Valori : possibile futuro accanto al Movimento 5 Stelle : Antonio Di Pietro torna con l'Italia dei Valori. L'ex pm di Mani pulite parteciperà all'esecutivo nazionale e all'assemblea programmatica del partito, prevista per il 16 giugno a Roma. "L'IdV è stato l'apripista del Movimento 5 Stelle. Certo, abbiamo compiuto anche scelte sbagliate. E credo che prop