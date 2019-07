Vaccini | il 10 luglio la scadenza per consegnare i certificati a scuola

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Entro il 10le famiglie italiane sono tenute a presentare alle scuole frequentate dai propri figli tutta la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica, o la formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente. Resta dunque invariata laprevista dalla legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale, approvata nel2017. Per quest’anno scolastico 2019-2020, infatti, non sono previste proroghe, come invece accaduto lo scorso anno con la circolare dei ministri Grillo-Bussetti. In attesa che venga approvato il nuovo provvedimento, all’esame in Parlamento e che prevederebbe il cosiddetto ‘obbligo vaccinale flessibile‘, resta in vigore la legge Lorenzin. La legge prevede l’obbligo della vaccinazione per le iscrizioni all’asilo nido e allamaterna e, con modalità ...

