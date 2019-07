Sfiorata tragedia a L' Aquila | imprenditore si barrica in auto e minaccia suicidio

Mussolini-Rocca : tragedia Sfiorata - mancata manutenzione e incuria caratterizzano governo 5S : Roma – “La mancata manutenzione e l’incuria che caratterizzano il governo a cinque stelle continuano a mettere a rischio la sicurezza pubblica. Al punto che i romani non possono neanche pensare di rinfrescarsi dalla calura estiva godendo di un evento storico come quello dell’estate romana, perche’ rischiano di essere travolti da uno dei tanti alberi privi di cura”. Cosi’, in una nota, Rachele Mussolini, ...

Voragine inghiotte camion dei rifiuti/ Tragedia Sfiorata a Casoria : due feriti lievi : Voragine a Casoria, paura nel napoletano: un camion dei rifiuti è caduto nell'abisso apertosi in zona San Mauro, due feriti. Le ultime notizie.

Tragedia Sfiorata a Venezia : nave da crociera si schianta su banchina e battello - ci sono feriti : Momenti di panico a Venezia stamattina, quando una nave da crociera della MSC "Opera" si è schiantata sulla banchina della stazione marittima e, contemporaneamente, su un battello lì...

Formula 1 – Tragedia Sfiorata al Gp di Monaco : marshall salvi per miracolo - la preoccupazione di Perez [VIDEO] : Scene da panico al Gp di Monaco: Sergio Perez rischia di colpire in pieno due marshall Il Gp di Monaco ha regalato emozioni spettacolari oggi pomeriggio. La Mercedes non ha festeggiato per l’ennesima doppietta, ma torna a casa felice e soddisfatta per il primo e terzo posto rispettivamente di Hamilton e Bottas a Montecarlo. Risultati positivi, dedicati a Niki Lauda, scomparsi il 20 maggio. Spunta anche un timido sorriso in casa ...

Alcamo - auto su folla in processione/ Video - tragedia Sfiorata : tra 2 feriti un bimbo : Alcamo, tragedia sfiorata durante processione: auto su folla a tutta velocità, Video. Nessuna vittima, ma due feriti: tra questi c'è un bambino.

Rovigo - bus carico di studenti a fuoco/ Video - tragedia Sfiorata : autista li salva : Rovigo, un bus carico di studenti è andato a fuoco: tragedia sfiorata solo grazie alla prontezza di riflessi dell'autista. Il Video

Bassano del Grappa - anziana sbanda con l’auto e finisce in una pasticceria : tragedia Sfiorata : I fatti intorno alle 19 di ieri sera, 20 maggio, nel comune vicentino. Una signora del posto, 79 enne, alla guida di una Lancia Musa ha sfondato la vetrina dopo non essere più riuscita a controllare il mezzo, che non ha più risposto ai comandi.