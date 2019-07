caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2019) Come dice il proverbio? Altezza è mezza bellezza. Devono saperlo bene, la coppia più famosa, o perlomeno tra le più famose, criticate, seguite, amate e odiate al tempo stesso, d’Italia. L’ultimo loro, infatti, ha suscitato opinioni abbastanza contrastanti tra i fans. Al quale occhio, si sa, non sfugge veramente nulla! Basta un capello fuori posto, uno sguardo di traverso, un sorriso diverso dal solito che ecco la crisi, la trovata, insomma: la notizia. Ma arriviamoci per gradi. Iniziamo a dirvi, innanzitutto, che i Ferragnez, questo il nome emblema dei due, sono a Roma, in occasione del Fendi Show, la kermesse di moda a cuiovviamente non può mancare. E così, tra le bellezze della Città Eterna, tra gli scorci di Castel Sant’Angelo, la vista del Cupolone, il paesaggio dei Fori, una tappa al Colosseo era proprio immancabile. I due si sono ritrovati ...

Noovyis : Un nuovo post (Scatto romantico per Chiara Ferragni e Fedez. Ma lui beccato con un ‘aiutino’) è stato pubblicato su… - sscalcionapoli1 : Anniversario di matrimonio per Mertens e Kat, scatto romantico alle Bahamas - SiamoPartenopei : FOTO - Anniversario di matrimonio per Mertens e Kat, scatto romantico alle Bahamas -