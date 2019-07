Opel Astra - Col restyling arrivano nuovi motori

Opel - La nuova Astra sarà prodotta a Rüsselsheim : La Opel ha confermato che la prossima generazione dell' Astra sarà prodotta nella fabbrica di Rüsselsheim , dove affiancherà la Insignia. Si tratta di un passaggio importante per il modello medio della gamma, che attualmente viene costruito nello stabilimento inglese di Ellesmere Port e in quello polacco di Gliwice.Investimenti per la fabbrica di Rüsselsheim . La Opel ha raggiunto un accordo con i sindacati e saranno quindi previsti ...

Opel Astra - Restyling in vista per la Sports Tourer : Quel po di pellicola messa tutta lì, sul muso, non lascia spazio a dubbi: per lOpel Astra è tempo di aggiornarsi e da qui a poco tempo uscirà un facelift. Stavolta, a finire nel mirino dei fotografi è la versione Sports Tourer, accompagnata in qualche scatto anche dalla sorella hatchback.Le novità nascoste. Il Restyling è il primo intervento sotto legida del gruppo PSA, ma difficilmente questo comporterà stravolgimenti per la compatta tedesca, ...