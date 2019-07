Olimpico di Roma in delirio per Ultimo | il duetto con Venditti

Più di 60.000 persone per La Favola di Ultimo all’Olimpico - l’abbraccio con Moro e Venditti e la poesia per Roma : Quasi 3 ore di concerto davanti ad oltre 60.000 persone, La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico Roma diventa realtà il 4 luglio 2019. Lì per lui gli amici del parchetto, con i quali brinda dal palco sul finale del concerto, e una selezione di quelle oltre 300.000 persone che hanno acquistato i biglietti per i suoi spettacoli nel 2019. 19 palazzetti sold out e 2 stadi prima della tournée 2020 che nell'estate lo riporterà dal vivo negli stadi ...

La Favola di Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma : scaletta e ritiro biglietti : Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma per La Favola, l'Ultimo concerto del tour 2019 che chiude la tranche di eventi in programma dopo il Festival di Sanremo. Con il terzo disco di inediti, Colpa Delle Favole, Ultimo si è esibito nei palasport italiani e poi allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il gran finale è atteso allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 4 luglio per l'Ultimo spettacolo dell'anno. A seguire per Ultimo ci sarà un periodo di ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma : info orari e restrizioni : Archiviato il successo di Firenze Rocks, arriva il concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma. L'artista di Divide è quindi pronto a tornare sul palco con un nuovo show che prevede l'esecuzione dei brani dell'ultimo album ma anche di quelli che ha interpretato nel corso della sua carriera. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con ritiro dei tagliandi ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu rimandato - Tamberi esalta l’Olimpico - Crippa nella storia. Italia tra luci e ombre a Roma : Golden Gala tra luci e ombre per l’Italia, i quasi 40mila spettatori dello Stadio Olimpico di Roma speravano di vivere una serata indimenticabile ma non tutto è andato per il meglio in occasione del meeting intitolato a Pietro Mennea e valido come quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. C’era grande attesa attorno a Filippo Tortu, al rientro sui 200 metri dopo due anni di assenza su questa distanza: il brianzolo ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tamberi sale in quota - l’Olimpico aspetta Tortu. 3 mondiali stagionali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 21.00 Ultimo 1000 metri per la gara di fondo di questo Golden Gala, ora il ritmo è però calato: vediamo se riusciranno ad andare sotto i 13 minuti. 20.59 Mateusz Przybylko eliminato! Il Campione d’Europa di salto in alto ...

Golden Gala 2019 - il montepremi. Quanti soldi guadagnano i vincitori all’Olimpico di Roma? : Questa sera andrà in scena il Golden Gala 2019, quarta tappa della Diamond League di atletica leggera: si preannunciano grande pubblico e spettacolo di altissimo livello allo Stadio Olimpico di Roma dove alcuni dei più grandi campioni al mondo si sfideranno per la vittoria. Un successo nella nostra Capitale impreziosisce il palmares di un atleta ma permette anche di aumentare il conto in banca visto che imporsi in una gara consegna un assegno da ...

Atletica - Golden Gala 2019 : serata di stelle a Roma - l’Italia tifa Tamberi e Tortu. Il meglio del mondo sbarca all’Olimpico : La notte più magica e importante dell’anno per l’Atletica leggera in Italia, il giorno dell’evento più importante nel nostro Paese, la sera dell’imperdibile Golden Gala che andrà in scena proprio oggi allo Stadio Olimpico di Roma. La quarta tappa della Diamond League 2019, il circuito internazionale itinerante più importante di questo sport, sbarca nella capitale dove le emozioni non mancheranno in una cornice come sempre ...

Atletica - Golden Gala di Roma all'Olimpico - in tv su Rai Sport giovedì alle 20 : 00 : Lo Stadio Olimpico di Roma è pronto ad accendere le luci per le grandi stelle dell’Atletica leggera internazionale, giovedì 6 giugno, con la trentanovesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea. Valido come quarta tappa della Diamond League, il meeting della Capitale sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport dalle ore 20:00 alle 22:00 e in diretta streaming su Rai Play. A chi volesse invece partecipare dal vivo alla serata, invece, si ricorda ...

Roma - al via i lavori di ammodernamento dello Stadio Olimpico per gli Europei del 2020 : Sono stati avviati gli interventi di ammodernamento dello Stadio Olimpico previsti dagli accordi della Figc con l’Uefa per gli Europei 2020. Si è svolto oggi, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco calcio a Roma, l’incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina e il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa, Rocco Sabelli. La riunione ha avuto come oggetto diversi argomenti, tra i quali: il ...

