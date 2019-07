MotoGp – Infortunio Lorenzo | Jorge e quella chiamata a… Vincenzo Nibali | la rivelazione

sportfair

(Di venerdì 5 luglio 2019)freme dalla voglia di tornare in pista: la telefonata aper ‘accorciare i tempi’ Niente Gp di Germania per: il maiorchino della Honda sarà sostituito da Stefan Bradl a causa delle condizioni riportate nella caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda. Frattura a due vertebre per, che nelle foto su social si mostra con un particolare sostegno al busto. Il maiorchino però non ha intenzione di stare molto tempo lontano dalla pista e, per velocizzare i tempi si è informato tramite colleghi sportivi per capire come muoversi per la riabilitazione. In un’intervista alla ‘rosea’,ha svelato di essere stato contattato proprio dal maiorchino. Lo Squalo, che lo scorso anno si è fratturato una vertebra a causa della terribile caduta al Tour de France, è stato contattato, tramite il team manager ...

