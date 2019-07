Lecce | tutto pronto per l’inizio della nuova stagione | mercoledì si comincia

Lecce - forte maltempo su tutto il Salento : pioggia e grandinate - pesanti danni ai raccolti : Il mese di giugno è cominciato davvero in maniera anomala al Sud Italia, specialmente nel Salento, dove ormai da giorni gli abitanti stanno facendo i conti con una forte ondata di maltempo, che purtroppo ha messo a rischio anche i raccolti agricoli. L'ultima follia del tempo si è avuta questo pomeriggio, domenica 2 giugno, quando all'improvviso una violenta grandinata ha colpito i comuni della zona centro - meridionale della provincia di Lecce. ...

Calciomercato - le ultime trattative secondo TuttoSport : Atalanta su Pavoletti (e non solo) - Luperto nel mirino del Lecce : trattative Calciomercato – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le società sono al lavoro per prepare la prossima stagione. Una squadra molto attiva è l’Atalanta, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il sogno è Leonardo Pavoletti del Cagliari, autore di una stagione di livello altissimo. Altri nomi clamorosi per l’attacco El Shaarawy, Muriel, Caputo e Inglese e non è mancato chi ha proposto ...

Lecce - DS Meluso a tuttocampo : “In A per restarci. Servono 6-7 innesti - su Pellè…” : E’ uno dei protagonisti più importanti dell’impresa Lecce, che nel giro di due anni ha compiuto il doppio salto dalla C alla A dopo aver provato per anni ad uscire dalle sabbie mobili della terza serie. Merito anche e soprattutto suo e del tecnico Liverani, di cui il Direttore Sportivo Mauro Meluso ne elogia le capacità. Si affida a TuttoSport il dirigente dei giallorossi per parlare a 360° della squadra neo promossa. Ecco le ...

Serie B - testacoda tutto pugliese : il Lecce torna in A - il Foggia ritrova il Bari in C : Il Lecce festeggia il ritorno in Serie A dopo sette anni grazie alla seconda promozione consecutiva. Questa è l' unica certezza dell' ultimo turno di una Serie B nata monca, con sole 19 squadre, e che ha vissuto la prima parte di stagione col timore di uno stravolgimento giudiziario per il ritorno a