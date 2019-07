L' affondo di Carola Rackete | Salvini viola i diritti umani

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) La prima intervista dopo il rilascio,la concede allo Spiegel, in edicola domani. “La politica dihato i: Il suo modo di esprimersi è irrispettoso, non è appropriato per un politico di alto livello”.L’equipaggio, spiega la comandante della Sea Watch, ha inviato rapporti medici giornalieri sulle condizioni dei soccorsi, anche al Centro di soccorso italiano a Roma “ma nessuno ha ascoltato, nessuno ha risposto”Ma le critiche sono anche per il governo tedesco: “Mi sono sentita lasciata sola”, dice allo Spiegel parlando della Germania. “La mia impressione è stata che a livello nazionale e internazionale nessuno volesse davvero aiutare. Si sono sempre passati la patata bollente, mentre avevamo ancora 40 sopravvissuti a bordo. Ha fallito il ministro degli Interni Horst Seehofer, che ...

