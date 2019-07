Calciomercato Roma | Brahimi un obiettivo se El Shaarawy va in Cina

lanotiziasportiva

(Di venerdì 5 luglio 2019) Lanon si farà trovare impreparata nel caso in cui Eldovesse scegliere la: nel mirino, arriverebbe a parametro zero.“powered by Goal”Stephan Elè certamente uno dei grandi protagonisti di questa sessione estiva di. Il ‘Faraone’, come noto, è da tempo nel mirino dello Shanghai Shenhua e, sebbene fino a qualche giorno la sua intenzione sembrava quella di restare in Italia, oggi un suo possibile approdo insembra essere un’ipotesi molto più concreta.Ad attenderlo nel campionato cinese ci sarebbe infatti un contratto che potrebbe garantirgli qualcosa come 40 milioni in tre anni e, come è normale che sia, l’attaccante sta prendendo in seria considerazione la ricchissima offerta ricevuta.Nel caso in cui Eldovesse decidere di intraprendere una nuova e ricchissima avventura lontano dalla capitale, la, che dall’eventuale ...

DiMarzio : #ASRoma: accordo nella notte, quasi fatta per #PauLopez - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, le cifre dell'accordo con il #RealBetis per #PauLopez - DiMarzio : #ASRoma, ecco il nuovo ds #Petrachi. Ed è subito #calciomercato ?? '#Dzeko? Non ci faremo strozzare da nessuno' '… -