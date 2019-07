Alan Kurdi salva 65 persone | Salvini scrive a Seehofer | “Italia non può essere l’unico

Salvini solleva il caso "Alan Kurdi" con Berlino. Lettera a Seehofer : Prima il divieto per l’Alan Kurdi di entrare in acque italiane. Poi una Lettera indirizzata al ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofe: “E’ necessario e urgente che la Germania intervenga nei confronti della nave e del suo comandante. Competenza e responsabilità sono esclusivamente sue”. A bordo ci sono 65 migranti che si aggiungono a quelli della Mediterranea non ancora fatti sbarcare. Così il ...

Berlino : serve porto sicuro a Alan Kurdi : 16.15 "Salvare vite in mare è un compito europeo",ha detto la portavoce del governo tedesco, Martina Fiez, a proposito dei soccorsi dalla nave Alan Kurdi."Il nostro obiettivo è trovare una soluzione veloce: si tratta di trovare un porto sicuro e di chiarire la questione della redistribuzione"in ambito europeo Fiez ha anche sottolineato che "al momento il governo federale non ha ricevuto alcuna richiesta di accoglienza delle persone"sbarcate a ...

La "Alan Kurdi" salva 65 migranti a largo della Libia. Berlino : "Serve un porto sicuro" : La ‘Alan Kurdi’, nave della ong tedesca Sea-Eye, ha soccorso e salvato 65 migranti al largo della Libia a bordo di un gommone e ora attente una risposta da Malta, Roma e Tripoli per la presa in carico dei migranti. Da Berlino intanto chiedono un porto sicuro per la nave.Il gommone, si legge sui media tedeschi, è stato raggiunto nelle prime ore del mattino. “Le persone a bordo hanno avuto una fortuna incredibile a esser ...

E Alan Kurdi ne salva 65 (senza telefono o gps) al largo della costa libica : Giovanni Corato L'ong Alan Kurdi recupera 65 migranti (senza telefono, né gps) in mare. Anche se i libici avevano già assunto la responsabilità dell’intervento Mentre la Alex, la barca a vela di Mediterranea, è in acque internazionali davanti a Lampedusa con a bordo 54 migranti, un'altra ong è pronta a sfidare - di nuovo - l'Europa e l'Italia. La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, infatti, ha recuperato in mare 65 migranti a ...

