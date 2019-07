Trieste | violenta rissa tra immigrati | un ferito grave

ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Gabriele Laganà La violenza è avvenuta nel giardino di piazza Libertà a. I feriti, tre iracheni, sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Cattinara Momenti di grande paura si sono vissuti nel pomeriggio di ieri in piazza Libertà a. Per motivi ancora da chiarire, è scoppiata unatra alcuni, probabilmente tutti iracheni, terminata con ildi tre persone, di cui una in modo. La violenza sé verificata intorno alle 16:30 in un giardino della piazza frequentata da gruppi di migranti. Qui due uomini avrebbero cominciato a inseguire un terzo. Quest'ultimo sarebbe riuscito a sfuggire ai rivali tornando sul luogo poco dopo con un coltello con cui avrebbe aggredito entrambi i suoi inseguitori, provocando ferite serie a uno dei due. Dopo aver compiuto la vendetta, l’uomo avrebbe gettato l'arma in uno scavo vicino a un bar. ...