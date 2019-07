Salute | non sempre le donne possono decidere del loro corpo Questi dati lo dimostrano

Il governo italiano si sbilancia e dice basta alle fake news : il 5G non è dannoso per la Salute : La deputata del Movimento 5Stelle Mirella Liuzzi si sbilancia sui potenziali effetti dannosi delle reti 5G, cercando di smontare tutte le bufale che ruotano attorno all'argomento. L'articolo Il governo italiano si sbilancia e dice basta alle fake news: il 5G non è dannoso per la salute proviene da TuttoAndroid.

Pesce al mercurio - il Ministero della Salute ordina il richiamo immediato : "Non consumatelo" : Il Ministero della Salute ha ordinato il richiamo di un lotto di tranci di verdesca congelati per la presenza di mercurio...

Salute - il Ministro Grillo sui rifiuti a Roma : “Non ci sono segnalazioni di rischio epidemiologico” : Al momento il ministero della Salute “non ha ricevuto segnalazioni di rischio epidemiologico” collegate alla situazione rifiuti a Roma, “tali da prefigurare un intervento diverso dal normale monitoraggio“. Lo ha affermato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo al Question time alla Camera a un’interrogazione che “pone domande in merito ad una asserita emergenza ambientale presso il Comune di ...

I segreti della Salute degli Hunza - la comunità che vive oltre 100 anni - non si ammala mai e non soffre di cancro : In una regione montuosa del nord del Pakistan si trova la Valle degli Hunza, un’area isolata dell’Himalaya che ospita una comunità di persone che vivono più a lungo di chiunque altro sulla Terra, superando un secolo di vita. Ma quali sono i segreti della loro longevità? Quanti hanno sentito parlare degli Hunza, noti anche come Buruscio, probabilmente sono già a conoscenza delle leggendarie notizie sull’aspettativa di vita di 120 anni di queste ...

"Di Alzheimer si muore - e io non sto morendo". Maradona smentisce le voci sul suo stato di Salute : “Ragazzi, con la malattia non si scherza”, dice così Diego Armando Maradona, postando sul suo profilo Instagram un video nel quale smentisce le voci circolate in Argentina che gli attribuiscono l’Alzheimer.“Di Alzheimer si muore, e io non sto morendo. Mentono, mentono parlando di Alzheimer - sostiene Maradona - Non sanno cosa significa la parola Alzheimer. Sono ragazzi che dicono questo per creare confusione, e a ...

Maradona - preoccupazione per le condizioni di Salute ma lui tranquillizza : “non sto morendo” : Sono ore di preoccupazione per le condizioni di Diego Armando Maradona, nelle ultime ore sono circolate voci non incoraggianti sull’ex Pibe de Oro, adesso l’ex calciatore ha deciso di uscire allo scoperto per mettere alle spalle ogni tipo di dubbio. Ecco le dichiarazioni dalle colonne di “Marca”: “la parola Alzheimer e’ fuori luogo. Le persone che hanno questa malattia muoiono e io non sto morendo. Tanta ...

Fedez confessa problemi di Salute su IG : 'I soldi non sono tutto' : Fedez, marito di Chiara Ferragni, ha riscontrato una piccola anomalia che avrebbe potuto avere effetti drammatici sulla sua salute. Nulla di grave, sembrerebbe, ma tanto è bastato al cantante per scatenare una intima e profonda riflessione sui soldi, la vita e la paternità. Fedez piange mentre scrive su IG a causa di una 'piccola anomalia' di salute Anche i ricchi piangono. Sul web, anzi, su Instagram per la precisione. Ma pur se digitale e ...

Allergeni non dichiarati - il Ministero della Salute ritira Bombardino liquore all’uovo : Il Ministero della Salute ha deciso il richiamo per rischio presenza di latte non dichiarato in etichetta del Bombardino liquore all'uovo a marchio Psenner: si tratta solo delle bottiglie del lotto L 18325, potenzialmente pericolose per coloro che sono allergici alle proteine del latte. In questo caso, si consiglia di non consumare il prodotto o restituirlo al punto d'acquisto.Continua a leggere

Aborto - gli esperti : «Non è vero che fa male alla Salute delle donne» : A maggio, l’Alabama ha approvato una legge che vieta gli aborti. A ruota, altri stati americani hanno introdotto una politica analoga, che impedisce le interruzioni di gravidanza dopo che è stato rilevato il battito cardiaco nel feto: gli Stati Uniti stiano cavalcando un’onda antiabortista. E i suoi sostenitori affermano che l’Aborto non solo interrompe la vita del feto, ma minaccia anche quella della madre. Eppure, un nuovo ...

Salute a tavola - sempre più italiani attratti dai prodotti “yeast free” : 9 su 10 li acquisterebbero pur non avendo intolleranze al lievito : Gonfiore, problemi intestinali, senso di pesantezza e aumento dell’appetito. Sono questi alcuni dei sintomi che secondo gli esperti del settore alimentare possono segnalare un eccesso di lieviti nella propria dieta. Un regime alimentare in grado di ridurne la quantità infatti aiuta non solo chi soffre di determinate intolleranze o allergie, ma può fornire numerosi benefici in termini di Salute per tutti. È proprio per questo motivo che sempre ...

La curcuma non smette di preoccupare : lanciato un altro allarme epatite dal Ministero della Salute : Un altro richiamo nei confronti di un integratore alimentare a base di curcuma è stato pubblicato dal Ministero della Salute. Si tratta di CARTIJOINT FORTE da 20 compresse, contenente Gucosammina cloridrato, Condroitin solfato, Bio-Curcumin BCM-95, prodotto da FIDIA FARMACEUTICI SPA. Il lotto di produzione del prodotto è il n° 24/18, con data di scadenza 31-10-2021, marchio Sigmar Italia Spa. Il motivo della segnalazione è indicato in ...

Sigarette a riscaldamento di tabacco : Il no dell’Airc per assuefazione - danni alla Salute e non aiutano a smettere di fumare : Non esistono ancora studi in grado di dimostrare che le Sigarette a riscaldamento del tabacco possano ridurre il rischio di cancro rispetto alle normali Sigarette. Inoltre i livelli alti di nicotina possono portare dipendenza allo stesso modo delle altre soprattutto tra i più giovani. Sono moltissimi i giovanissimi che iniziano a fumare proprio questo genere di sigaretta, usandola quindi non per smettere ma come oggetto che va di ...

Rifiuti - 20 arresti per traffico illecito in sei regioni. Il gip di Milano : “Nei capannoni nessuna precauzione per Salute” : Era una “organizzazione di tipo imprenditoriale, dedita in modo continuativo all’attività di cessione, ricezione, trasporto e stoccaggio di Rifiuti” quella scoperta dalle iniziali indagini della Procura di Torino poi trasmesse a Milano e che hanno portato a 20 arresti da parte del Noe di Milano (12 in carcere e 8 ai domiciliari) e che ruota attorno alla Winsystemgroup e al suo “dominus” Massimo Sanfilippo. Indagini ...

Salute - esperti : malattie respiratorie e disturbi del sonno “non vanno sottovalutati” : malattie respiratorie, allergie, rinite allergica, asma: il VI appuntamento con “Le Giornate delle Salute”, organizzate e promosse dalla dr.ssa Daria Caminiti, nei locali della Casa di Soggiorno per Anziani“Carlo Zuccaro” di Taormina, è stato dedicato alla prevenzione in ambito pneumologico e allergologico con il dr. Alfio Pennisi, specialista in pneumologia e la dr.ssa Daria Caminiti, otorinolaringoiatra ed esperta in allergologia. ...