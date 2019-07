Roma brucia sul blog di Grillo

Roma : su blog Grillo Colosseo brucia - atto d'accusa a Romani e sistema (2) : (AdnKronos) - Seguono altre due citazioni dell'opera Bonini-De Cataldo. “Il tipo sorrise scoprendo la sua corona di denti marci. – So’ ‘na bella sommetta. Che te serve? – Devi seppellire Roma nella sua merda. – Se po’ fa’. Me devi solo di’ quanta merda te serve. – Tutta. Per una settimana non voglio

Roma - bruciata e nascosta in un cassonetto dopo la morte : forse volevano rubarle pensione : La donna sarebbe spirata in ospedale, forse per un tumore al cervello. Il suo corpo dato alle fiamme e gettato tra i rifiuti, secondo gli inquirenti, per continuare a incassare i soldi

Roma - il rogo della coppia a Torvaianica : «Uccisi e bruciati per vendetta» : Non erano vicini eppure sono morti insieme, divorati dalle fiamme. Dei loro corpi è rimasto ben poco così come dell'auto sulla quale viaggiavano: una Ford Fiesta. Macabra scoperta...

Roma - il rogo della coppia a Torvaianica : «Uccisi e bruciati per vendetta» : Non erano vicini eppure sono morti insieme, divorati dalle fiamme. Dei loro corpi è rimasto ben poco così come dell'auto sulla quale viaggiavano: una Ford Fiesta. Macabra scoperta...

Roma - cadaveri bruciati : scomparsi figlia dell’intestataria dell’auto ed amico di famiglia : Aveva accompagnato la figlia a scuola per gli esami di licenza media. Poi, salutato l’uomo che convive con lei, se n’era andata via da sola con l’auto intestata a sua madre: doveva sbrigare alcune commissioni, prima di cominciare il turno di lavoro come addetta alle pulizie in un deposito dell’Eni a Santa Palomba. Ma, pochi minuti dopo aver scambiato alcuni messaggi con la sorella, Maria Corazza, 46 anni, non ha dato più notizie di sé. Mentre ...

I corpi di due persone sono stati trovati all’interno di un’auto bruciata a Torvaianica - a sud di Roma : I corpi di due persone sono stati trovati questa mattina all’interno di un’auto bruciata a Torvaianica, a sud di Roma. L’auto, dice il Messaggero, si trovava a circa un chilometro e mezzo dalla costa, in una zona scarsamente abitata. Per

Roma brucia - la discografia muore - Sfera aspetta le hit di Vasco e io suono la cetra : PRIMA PARTENZA “Probabilmente ho solo bisogno di tornare a cantare con l'allegria e l'impazienza di quando ero adolescente, senza troppe sovrastrutture mentali, senza troppe aspettative, solo entusiasmo. Non sono lontano!” Tiziano Ferro, su Twitter. SECONDA PARTENZA “Ma Sfera non esci a sentire il concerto di Vasco?”“Aspetto che faccia le hit!” Sfera Ebbasta a San Siro, durante il concerto di Vasco. TERZA ...

L’amore brucia come zolfo : Romanzo storico dalle sfumature rosa di Lucia Maria Collerone : “L’amore brucia come zolfo”, scritto da Lucia Maria Collerone, è un romanzo storico ambientato in Sicilia, precisamente nella città di Caltanissetta, nel periodo in cui essa era un grandissimo centro minerario volto all’estrazione dello zolfo. La storia è tratta da una vicenda realmente accaduta, e i diversi personaggi che si susseguono all’interno dell’intreccio e il contesto storico in cui la narrazione è ambientata sono reali. Quello che, ...

Mutilata e bruciata! Incubo serial killer a a Roma : Un arto tagliato di netto, indaga la procura. Un caso molto simile a un ritrovamento del 2011. Mutilata e carbonizzata, è giallo a Trigoria, Roma, dove è stato rinvenuto il corpo di una persona, una donna, bruciata e gettata in mezzo ai rifiuti. Scaricata già cadavere dal suo assassino o morta dopo esser stata data alle fiamme? Un caso che purtroppo ricorda in maniera impressionante il ritrovamento nel 2011, a pochi chilometri di ...

Roma - bruciato sotto casa lo scooter del minisindaco Ciaccheri : “Si tratta di gesto intimidatorio nei miei confronti” : Gli hanno bruciato il motorino parcheggiato proprio sotto casa, nella notte. “Un atto intimidatorio” che ha colpito Amedeo Ciaccheri, presidente del municipio della Garbatella, uno dei quattro minisindaci di centrosinistra di Roma. È stato proprio lui, postando anche le foto di ciò che rimane del mezzo completamente carbonizzato, a darne notizia sulla sua pagina Facebook. “È un incendio circoscritto che non lascia spazio a ...

41 persone sono indagate per i disordini a Torre Maura - 24 per quelli a Casal Bruciato - a Roma : La Procura di Roma sta indagando 41 persone iscritte a Casapound e Forza Nuova per le violente proteste avvenute contro l’arrivo di alcune famiglie di etnia rom in una struttura di accoglienza nel quartiere di Torre Maura, a Roma, lo

Roma : Casal Bruciato sta con Maria Pia - anziana sotto sfratto da un alloggio popolare : Picchetto anti sfratto a Casal Bruciato stamattina, giovedì 16 maggio, dove era atteso l’ufficiale giudiziario per liberare...

CasaPound e Forza Nuova - 65 indagati a Roma per i disordini a Casal Bruciato e Torre Maura. Tra i reati odio razziale : La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 24 persone, appartenenti ai movimenti di estrema destra CasaPound e Forza Nuova, in relazione ai disordini scoppiati nella zona di Casal Bruciato, periferia est della Capitale, per l’assegnazione ad una famiglia rom di una casa popolare. Altre 41 persone, tutte appartenenti ai due movimenti, sono indagate per gli episodi quasi identici di Torre Maura, anche in questo caso zona orientale ...

Casal Bruciato - procura di Roma indaga : “Istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale” : La procura di Roma ha aperto un fascicolo sui fatti avvenuti nei giorni scorsi a Casal Bruciato, zona est della Capitale. Il reato per cui si procede è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, così come sancito dall’ articolo 604 bis del codice penale. A piazzale Clodio è stata depositata una prima informativa della Digos. Al momento il fascicolo è contro ignoti, ma gli inquirenti proseguiranno nell’ analisi ...