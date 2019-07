Rai Uno | arriva Setta per sette e taglia la Prova del Cuoco Cuccarini | 4

BOOM! Rai 1 - autunno 2019 : la striscia economica della Setta verso la soppressione. Si allunga Uno Mattina : Monica Setta Monica Setta avrebbe voluto rivelare tutto, ma proprio tutto, dell’economia nostrana in una striscia quotidiana in onda su Rai 1, tra Uno Mattina e le Storie Italiane di Eleonora Daniele. E invece no. Sembra che la direttrice di Rai 1, ancora al lavoro per i palinsesti della stagione 2019/2020, stia optando per un opportuno dietrofront all’ultimo minuto. Possiamo anche anticiparvi che, al momento, è previsto ...

Non disturbare – Paola Perego torna con le interviste in una stanza d’albergo nella seconda serata di Raiuno. : Paola Perego, dopo il successo dello scorso anno, torna con Non disturbare, il programma di interviste in una camera di albergo, nella seconda serata del martedì di Raiuno, per sei puntate. Non disturbare | Prima puntata 2 luglio 2019 Paola entra nelle stanze di Cristiano Malgioglio ed Elena Santarelli, trovando due storie umane e professionali […] L'articolo Non disturbare – Paola Perego torna con le interviste in una stanza ...

Pretty Woman - stasera su Rai Uno la commedia romantica senza tempo con Julia Roberts e Richard Gere : È notizia di qualche giorno fa che la favola di Pretty Woman, l’unico, autentico cenerentola-movie di fine millennio, in origine fosse parecchio diversa. In un’intervista incrociata su Variety tra Julia Roberts e Patricia Arquette, all’epoca entrambe in ballo per il ruolo principale, le attrici hanno rivelato la vera storia del film. Il copione scritto da J.F. Lawton in origine s’intitolava 3000 – un riferimento piuttosto crudo al compenso per ...

Palinsesti Rai autunno - le prime novità : Fabio Fazio via da Raiuno - ritorna Fiorello : Fervono i preparativi per i Palinsesti della prossima stagione televisiva autunnale delle reti Rai e tante saranno le novità che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Le prime anticipazioni di queste ore riguardano in particolar modo Fabio Fazio, il quale non condurrà più il suo talk show nel prime time domenicale della rete ammiraglia, ma anche il ritorno dello showman per eccellenza, Fiorello. Occhi puntati anche sul ...

Casting per 'Generazione giovani' su Rai 2 e per uno spettacolo di Patrizio Cigliano : Sono in corso i Casting per la ricerca di giovani opinionisti per un importante programma di Rai 2, condotto da Milo Infante, e per uno spettacolo teatrale diretto da Patrizio Cigliano. Generazione Giovani Per il programma dal titolo Generazione Giovani, condotto da Milo Infante e in onda su Rai 2, sono attualmente in corso le selezioni. Si ricorda che si tratta di un programma televisivo con 20 giovani, protagonisti di interessanti ...

Morgan 'uno e bino' nella seconda serata Rai - ospite di Porta a Porta e intervistato da Realiti : Morgan ospite della seconda serata di Rai 1 e Rai 2 nello stesso giorno: è quel che accadrà questa sera, mercoledì 26 giugno, dal momento che il cantautore ha annunciato via FB la sua partecipazione a Porta a Porta oltre che essere protagonista, come scritto, della terza puntata di Realiti su Rai 2. "In un paese civile la cultura e l’arte si proteggono, il lavoro pure, anche quando i meccanismi burocratici li imbrigliano, anzi, soprattutto! Il ...

The Resident : la nuova serie tv con Emily VanCamp e Matt Czuchry vince la prima serata su Rai uno. : A vincere gli ascolti tv della prima serata del 25 maggio 2019 è la nuova serie medical The Resident. Rai 1, dopo il grande successo di The Good Doctor, sceglie di proporre ai suoi... L'articolo The Resident: la nuova serie tv con Emily VanCamp e Matt Czuchry vince la prima serata su Rai uno. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Casting per una serie Tv di Rai Uno con Lino Guanciale e per uno spot in Toscana : Sono tuttora aperte le selezioni per una serie televisiva di RAI Uno incentrata sulla figura del commissario Ricciardi e con Lino Guanciale come interprete principale. I prossimi Casting, finalizzati alla ricerca di comparse, si terranno a breve a Napoli. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni, anche in questo caso di comparse, per la realizzazione di uno spot da girarsi nelle vicinanze di Grosseto. Una serie televisiva di RAI ...

Anticipazioni The Resident su Raiuno del 2 luglio : Conrad commette un errore medico : Martedì 2 luglio, in prima visione su Raiuno, andranno in onda tre nuovi episodi di "The Resident". Dopo lo straordinario successo di "The Good Doctor", la Rai ha infatti deciso di affidare ad un nuovo Medical-Drama americano la prima serata della rete ammiraglia. Di seguito le trame, nel dettaglio, di ciò che accadrà nelle prossime tre puntate. Sinossi The Resident 1x04: 'Crisi di Identità' Il primo episodio di "The Resident", in onda su Raiuno ...

The Resident - su Raiuno i "bravi dottori" contro la malasanità : L'anno scorso era toccato al bravo dottore, quest'anno ci prova lo specializzando geniale ma cinico. Raiuno, da due estati a questa parte, si dà al medical drama d'importazione e, dopo aver ottenuto numeri ragguardevoli con The Good Doctor (che però gli è stato "scippato" da Raidue con la seconda stagione l'inverno scorso), tenta il bis con The Resident, in onda da oggi, 25 giugno 2019, alle 21:25.Ben lontana dal clima filosofeggiante e buonista ...

The Resident stasera 25 giugno i primi tre episodi su Rai Uno e in streaming su RaiPlay : Debutterà su Rai Uno questa sera, 25 giugno, alle 21:25 la serie tv The Resident, un medical drama dell'emittente statunitense Fox composto, al momento, da due stagioni e rinnovato per un terzo ciclo di episodi. Rispetto ad altre serie medical, The Resident cerca di mostrare il lato oscuro del sistema sanitario statunitense, caratterizzato anche da episodi di malasanità, intrighi e strategie di marketing. Lo show mostra al pubblico le dinamiche ...

Unomattina Estate - il trionfo di Roberto Poletti : il sovranista che sbanca in Rai : Forse è ancora presto per parlare di "Polettismo" come fenomeno, ma di sicuro Roberto Poletti, il neo-conduttore di Unomattina Estate rappresenta un valore aggiunto per l' azienda, il classico Papa straniero che arriva e porta benefici a chi già c' era nel regno sacro del servizio pubblico. A testim

Una Rai schierata non è utile a nessuno : Il management di Mediaset ha giustificato lo spostamento in Olanda della sede legale del nuovo gruppo (MFE, Media for Europe) anche per “potersi difendere meglio” (presumiamo dalla competizione globale); la Rai si dovrebbe spostare da Roma, andare a Milano o in un’altra località comunque lontana dalla capitale, per potersi “meglio difendere dalla politica”. La Rai nacque a Torino e se fosse rimasta in quella città la sua storia avrebbe ...