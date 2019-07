Milano capitale degli stagisti | in un anno oltre 31mila tirocini

Milano capitale degli stagisti : meno di 500 euro di rimborso nel 41% dei casi. 15% dei tirocinanti over 35 : Oltre 31mila stage attivati nel 2017, anche se per il 41% dei tirocini extracurricolari mappati era prevista una indennità inferiore a 500 euro al mese. Nel 37% dei casi, l’indennità si colloca tra i 500 e i 750 euro al mese, e solamente il 22% prevede un rimborso spese superiore ai 750 euro. Ma per i tanti stagisti ‘fuori sede’ – quasi un terzo del totale – essere indipendenti a livello economico è impossibile in città ...