Joe Jonas e Sophie Turner mostrano le foto del matrimonio

(Di giovedì 4 luglio 2019) Joesi sono sposati venerdì scorso a Parigi: ecco lo scatto delle nozze che l'attrice ha pubblicato sui propri canali social. In realtà, come riporta il Daily Mail, si tratta del loro “secondo”: affinché i voti fossero validi a norma di legge - dato che le nozze sarebbero state registrate in Francia - la coppia ha dovuto precedentemente optare per unin madrepatria, per la precisione a Las Vegas, immediatamente dopo i Billboard Music Awards dello scorso maggio.//La coppia ha pubblicato sui propri canali social lescattate a margine della cerimonia, che si è svolta lo scorso venerdì:simentre percorrono la navata tenendosi per mano e sorridendo dopo aver pronunciato il fatidico sì. Nella didascalia la scritta: “Il signore e la signora”. Grande attenzione mediatica è stata riservata alla sposa, splendida con una creazione originale di Louis Vuitton.