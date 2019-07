Intossicazione da istamina dopo aver mangiato pesce fresco | maxi sequestro dei NAS

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) Due turisti hanno fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso del Policlinico di Palermo per accertatada. Immediatamente i militari del NAS di Palermo, presso la pescheria segnalata hanno sequestrato 700 kg circa di prodotti ittici (tonno rosso,spada, salmone ed altre tipologie), per un valore di 14mila euro, perché mantenuti in cattivo stato di conservazione e di provenienza sconosciuta. SONY DSC Inoltre sono stati prelevati campioni per la ricerca dida parte dell’Istituto Zooprofilattico di Palermo. I militari hanno anche accertato che i locali di vendita erano privi di autorizzazione e mancanti dei requisiti igienici minimi. Il responsabile, un 35enne palermitano, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e segnalato alle autorità amministrative e sanitarie che hanno sospeso l’attività del valore di 200mila euro. Allo stesso sono ...