Atalanta | conclusa la visita allo stadio da parte dei delegati Uefa | le novità

(Di giovedì 4 luglio 2019) Si èla due giorni di sopralluoghi dei cinque componenti della delegazione dell’al Gewiss Stadium di Bergamo in vista delle deroghe per la disputa delle partite casalinghe dell’nella prossima Champions League. La nota sul sito ufficiale del club nerazzurro parla di “incontri e confronto” con il direttore operativo nonché coordinatore unico dei lavori, Roberto Spagnolo, e coi “responsabili di tutte le aree interessate”. Ihanno fornito le prescrizioni necessarie per la messa a norma dell’impianto: la società farà la “verifica tecnica della fattibilità di quanto richiesto soprattutto a livello di tempi”. Tanti i nodi da risolvere, fra cui i seggiolini in Curva Sud, non interessata dai lavori di ristrutturazione che fino al 29 settembre riguarderanno la ricostruzione della Curva Nord, e la messa a ...

