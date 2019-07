liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019), 3 lug. (AdnKronos) - Decine di uomini all’opera da ieri sera tra Cologna Veneta e Lonigo, tra le province di Verona e, perche l’provocato dall’incendio di una fabbrica di vernici di lunedì scorso a Brendola possa allontanarsi. “A causaa bomba d’acqua abbat

TV7Benevento : Vicenza: assessore Bottacin, 'massimo impegno per evitare il propagarsi dell'inquinamento' (3)... - TV7Benevento : Vicenza: assessore Bottacin, 'massimo impegno per evitare il propagarsi dell'inquinamento' (2)... - TV7Benevento : Vicenza: assessore Bottacin, 'massimo impegno per evitare il propagarsi dell'inquinamento'... -