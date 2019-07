Toninelli | revoca totale della concessione ad autostrade

Autostrade - i giuristi del Mit : “Alto rischio di contenzioso con revoca concessione”. Toninelli : “Non gli diamo un centesimo” : “Non gli diamo neanche un centesimo, siamo sicuri delle nostre azioni”. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli tiene il punto sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi e, intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io, ribadisce la linea sua e del Movimento 5 stelle sulla questione, assicurando che lo Stato non pagherà la penale di 22 miliardi prevista da una clausola ...

Autostrade - Toninelli : "Decisione su revoca concessione nei prossimi giorni". Atlantia giù in borsa : Dopo l’attacco del ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio ad Atlantia , che controlla Autostrade per l’Italia, oggi il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parla di revoca della concessione : la decisione definitiva del Mit arriverà nei prossimi giorni. Atlantia , sindacati contro Di Maio: 'Parole senza senso. Basta danneggiare stabilità dell'azienda' "Basta danneggiare la ...

Autostrade - Toninelli : “La revoca delle concessioni riguarda l’intera rete. Lega non faccia l’avvocato dei Benetton” : “La revoca delle concessioni riguarda l’intera rete”. E la “Lega non faccia l’avvocato dei Benetton”. Il ministro M5s dei Trasporti Danilo Toninelli è intervenuto sulla relazione della commissione del Mit e dopo che Aspi ha protestato dicendo che “la lettura è stata diffusa in modo pilotato” ribadendo che la “revoca comporta un indennizzo”. “Il Movimento 5 stelle”, ha detto ...