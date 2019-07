Stromboli | violente esplosioni dal cratere e colate di lava | le immagini dell’eruzione

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Una serie diche ha provocato l’incendio lungo il pendio del vulcano. Paura aper l’eruzione e la conseguente colata ditra residenti dell’isola delle Eolie e turisti. Video Instagram/Twitter L'articolodaldi: ledell’eruzione del vulcano e la paura dei turisti proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Violente esplosioni dello #Stromboli, turisti in mare - Adnkronos : ++Violente esplosioni dallo #Stromboli, #turisti in mare++ - ErikaM_1991 : RT @Adnkronos: ++Violente esplosioni dallo #Stromboli, #turisti in mare++ -