scuolainforma

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’dellodi questo mese, secondo quanto riportato stasera da Orizzontescuola, risulta giàsuldei pagamentisuldei pagamentil’dellodiCosì come riportato dalla nota testata giornalistica scolastica Orizzontescuola pare che accedendo con le proprie credenziali sul sito dei pagamenti dei pubblici dipendentisiacon largo anticipo l’delle spettanze del mese di. Questa possibilità per il momento dovrebbe essere concessa per buona parte del personale del comparto scuola: parliamo in particolare di docenti, di collaboratori scolastici e del personale tecnico amministrativo. Non si tratterebbe di certo di una novità visto che nei mesi precedenti questa possibilità è stata concessa ugualmente e con la stessa tempistica. Già a partire dai primi giorni del mese successivo ...

scuolainforma : Stipendio luglio 2019: importo già visibile sul portale NoiPA, news 3/07 - PortalEducatori : #educatori (Stipendio, importo luglio già online su NoiPA) - - orizzontescuola : Stipendio, importo luglio già online su NoiPA -