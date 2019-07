Serie A | una rivoluzione | ci sarà il doppio sorteggio Come scrivono il calendario

In arrivo una Serie TV su Harry Potter? La Warner Bros. dice sì - ma la storia non è come sembra : L'universo di Harry Potter, creato dalla mente di J.K. Rowling, continua ad affascinare i fan di ogni età e da tutte le parti del mondo. La saga letteraria, composta da sette libri, è terminata nel 2007, mentre l'adattamento cinematografico è culminato nel 2011 con l'uscita dell'ottavo e ultimo film. Negli ultimi anni, il mondo fantastico di Hogwarts ha trovato nuova linfa vitale nel franchise Animali Fantastici, ma anche attraverso videogiochi, ...

Voglio recitare al cinema o in una Serie Netflix! Taylor Mega dice no al Grande Fratello Vip : Taylor Mega non smette di stupire: la bombastica modella popolarissima su Instagram svela di aver detto no alla proposta di partecipare al Grande Fratello Vip, anche perché ha intenzione di mettere da parte la tv per darsi alla recitazione. Lo ha spiegato su Instagram Stories, rispondendo alle domande dei suoi fan. In attesa che il cast del prossimo GF Vip venga ufficializzato, sta già impazzando il totonomi, ma a quanto pare la Mega ha ...

Ecco perché Geralt nella Serie Netflix di The Witcher porta una sola spada : Netflix ha condiviso le prime immagini ufficiali della serie The Witcher, lo show televisivo basato sui famosi romanzi che uscirà nel corso di quest'anno. Abbiamo avuto l'occasione di vedere tre dei personaggi principali con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Cavill sembra essere più che adatto per Geralt, ma c'era qualcosa nelle immagini che ha attirato l'attenzione dei fan della serie: Geralt porta solo una spada.Come segnala ...

Sandman - dopo lo stop al film diventa una Serie per Netflix : Niente film per Sandman, il mitico personaggio dei fumetti diventato celebre nel mondo grazie al lavoro di Neil Gaiman (sempre lui, quello di Good Omens serie prodotta da Amazon con la BBC ma anche di American Gods) diventerà una serie tv per Netflix. A svelare la novità è stato l’Hollywood Reporter anche se al momento lo stesso colosso dello streaming e la Warner Bros. titolare dei diritti attraverso la DC Comics non hanno rilasciato ...

Fleabag 3 sì o no? Ecco perché alla magnifica Serie di Phoebe Waller-Bridge non serve una terza stagione : Con l'ingordigia tipica dei seriedipendenti, fin dall'uscita della seconda stagione abbiamo cominciato a chiederci se Fleabag 3 sarebbe potuta essere un'opzione. Le piccole grandi sofferenze e i disastri quotidiani dell'irresistibile trentenne interpretata da Phoebe Waller-Bridge hanno suscitato in noi un misto di solidarietà, tenerezza e identificazione e il suo futuro è diventato ben presto una questione cui interessarci morbosamente. Ad ...

Sandman di Neil Gaiman diventa una Serie tv Netflix : Momento magico per Neil Gaiman, che dopo aver visto American Gods e Good Omens diventare serie tv (Amazon Prime Video), potrebbe vedere finalmente realizzato anche l'adattamento tv di Sandman. Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter (tra le fonti più che attendibile della notizia), Sandman, il celebre fumetto di Gaiman, diventerà presto una serie tv di Netflix. Secondo le fonti, Netflix e Warner Bros. Television

In arrivo una Serie tv su Sandman di Neil Gaiman : Il mondo delle serie tv ha trovato in Neil Gaiman una delle sue fonti più inesauribili e originali: dopo American Gods e Good Omens, che sono diventate delle produzioni di Amazon Prime Video, un'altra opera del grande scrittore e fumettista è pronta per subite un adattamento a episodi, questa volta però grazie a Netflix. È stato annunciato in queste ore, infatti, che sarà proprio la piattaforma di streaming a portare sul piccolo schermo

Casting di Cineworld per un film e una Serie TV e di Samarcanda per villaggi turistici : Sono tuttora in corso le selezioni, a cura di Cineworld Roma, finalizzate alla realizzazione di una importante produzione cinematografica e di una serie televisiva. Sono inoltre attualmente ancora aperte le selezioni di Samarcanda, una importante società del mondo dell'intrattenimento, per la ricerca di figure varie per numerosi villaggi turistici. Selezioni Cineworld Roma Per realizzare un importante progetto di carattere cinematografico, ...

Roma-Juventus - scambio concluso : Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola - può essere il primo di una lunga Serie trattative : Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini, si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni, in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso ...

Warrior su Sky Atlantic dal 15 luglio - gli scritti di Bruce Lee in una Serie tv sulle arti marziali : Il debutto di Warrior su Sky Atlantic è fissato per il 15 luglio alle 21:15. Questa serie tv in dieci episodi – già rinnovata per una seconda stagione – è un drama ricco d'azione creato da Jonathan Tropper e Justin Lin con la collaborazione di Shannon Lee. L'ispirazione è offerta da alcuni scritti del padre, Bruce Lee. Le vicende si svolgono nella San Francisco del 1878, dominata da violenza, sesso e individui moralmente ambigui. Il motore ...

Final Fantasy - la saga di videogiochi diventa una Serie tv : Uno dei videogiochi di ruolo più famosi al mondo diventa una serie tv. Stiamo parlando di Final Fantasy, popolare saga conosciuta in ogni angolo del mondo, che sarà adattato per il piccolo schermo da Hivemind insieme a Sony Pictures Television ed a Square Enix, quest'ultima casa di produzione del videogioco stesso. I dettagli sul dove andrà in onda la serie e sul cast devono ancora essere comunicati.Gli appassionati, però, sanno bene che il ...

Myst : in futuro potremmo vedere una Serie TV ed un film della popolare avventura : Village Roadshow Entertainment ha annunciato di aver acquisito i diritti per la realizzazione di un film e serie TV basato sull'universo di Myst, storica avventura targata Cyan Worlds.Come riporta Polygon, sembra che anche Isaac Testerman e Yale Rice lavoreranno al progetto insieme a Village Roadshow Entertainment. Myst è stato un titolo di grande successo, infatti gli sviluppatori decisero di pubblicare un seguito chiamato Riven nel 1997. Il ...