Marte | Missione Insight | primo passo per salvare la “talpa”

Marte - è tutto pronto per la missione 2020 : Marte. Mentre il mondo intero si prepara alla grande festa per i 50 anni dello sbarco sulla luna – il Mission Control Center di Houston tornerà com’era quel 20 luglio 1969, con un salto temporale costato 5 milioni di dollari per ricostruire fedelmente gli spazi e trasformarli nel primo memoriale della Nasa – il piccolo universo del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, Los Angeles, è concentrato sulla sua prossima missione: lanciare Mars 2020, ...

Cyberattacco al JLP della NASA : rubati dati sulla missione Curiosity su Marte : Cyberattacco al Jet Propulsion Laboratory della NASA, per mezzo di un mini-computer da 35 dollari, il Raspberry Pi: l’hacker è riuscito a rubare circa 500 megabyte di dati, inclusi due file della missione Mars Science Laboratory, che gestisce il rover Curiosity su Marte. E’ accaduto nel 2018 ma l’attacco è stato scoperto solo dopo alcuni mesi: in corso un’indagine per scoprire l’autore che, secondo il rapporto ...

Conti pubblici - Tria : “Non vedo ostacoli a un accordo con l’Ue”. La Commissione discuterà su procedura Martedì prossimo : Rispetto alla procedura d’infrazione per debito “sono ottimista” e “non vedo ostacoli per un accordo” con l’Unione europea. Parola del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ospite al seminario di economia internazionale di villa Mondragone per la prima volta si sbilancia in maniera netta rispetto alla negoziazione con Bruxelles per evitare un contenzioso per debito eccessivo. La ragione ...

Marte - Missione InSight : la “talpa” è bloccata - si indaga su 3 possibili cause : Il team della Missione Nasa InSight è al lavoro per liberare la talpa, uno strumento progettato per penetrare con un Martello fino a 5 metri di profondità, che risulta bloccato appena sotto la superficie del pianeta rosso. Lo strumento è parte della sonda di flusso termico, denominata Hp3 ed è assieme al sismografo Seis, uno degli strumenti principali del lander: il suo obiettivo, è la misurazione della quantità di calore che proviene ...

Voto 18enni per Senato - Martedì al via iter in commissione Camera : Sono 4 milioni i giovani esclusi dal Voto per l'elezione del Senato, e i 5 stelle puntano a riformare la Carta in tempi brevi per eliminare il limite di eta' di 25 anni, attualmente previsto dalla Costituzione. Il tema, del resto, e' stato al centro anche di un duro dibattito tra maggioranza e opposizioni - Pd in particolare - durante l'esame della riforma che riduce il numero dei parlamentari, con i pentastellati intenzionati a affrontare il ...