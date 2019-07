La Commissione Ue non aprirà una procedura d’infrazione contro l’Italia

Commissione Europea : "Non ci sarà la<br> procedura di infrazione contro l'Italia" : Non ci sarà la procedura di infrazione contro l'Italia da parte della Commissione Europea. Dopo aver ascoltato il parere degli sherpa, ossia i loro capi di gabinetto, i commissari europei hanno deciso che non è necessario precedere contro l'Italia. L'annuncio ufficiale è stato dato dal Commissario per gli Affari economici Pierre Moscovici:"Questo approccio dell'ascolto è stato convalidato dagli Stati membri. Abbiamo proceduto al dialogo con ...

La Commissione Europea non raccomanderà la procedura per deficit eccessivo contro l’Italia : La Commissione Europea ha deciso di non raccomandare la procedura per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia. Lo ha annunciato la stessa Commissione Europea, accogliendo di fatto la manovra correttiva approvata ieri dal governo. Per evitare la famosa procedura il governo italiano

Ue - i tecnici della Commissione : “La procedura d’infrazione contro l’Italia non è necessaria” : I capi di gabinetto dei commissari europei hanno deciso di suggerire al Collegio che la procedura per debito contro l’Italia non è necessaria. E’ quanto si apprende da fonti Ue. La discussione passa ora nelle mani dei commissari per la conferma. L'articolo Ue, i tecnici della Commissione: “La procedura d’infrazione contro l’Italia non è necessaria” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nomine Ue - Conte : Italia non è alleata con Visegrad - alla Commissione vorrei una donna : Al suo arrivo a Bruxelles dove si deve sciogliere il nodo delle Nomine Ue, il premier Giuseppe Conte rivendica il lavoro diplomatico che vede il nostro Paese parte di un blocco di 11 nazioni che ha...

Commissione Ue - Timmermans favorito. Salvini contrario : “Non lo sosterremo” : Il vertice europeo di domenica sera dovrà fare i nomi e inaugurare la nuova Unione, sancita dal voto dello scorso 26 maggio. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, i ruoli potrebbero venire ancora una volta spartiti tra le due principali famiglie politiche, popolari e socialisti. In pole per la Commissione Ue c’è infatti, come spiega l’Ansa, il candidato dei S&D Frans Timmermans che la cancelliera Angela Merkel è pronta a ...

Commissione Ue - Draghi «non disponibile» per la presidenza : FRANCOFORTE - «Pur onorato, non disponibile». Così fonti vicine al presidente della Bce Mario Draghi hanno chiarito la posizione del numero uno della banca in merito alle voci che...

Bruxelles alle strette - da Conte e Salvini; Germania e Francia potrebbero non avere i voti per il presidente della Commissione : Bruxelles, potrebbero non bastare i voti di Germania e Francia per il presidente della Commissione, Salvini e Conte premono anche la Gran Bretagna potrebbe astenersi al voto Bruxelles Stretto in una morsa, la Commissione da un lato e Salvini dall’altro, Giuseppe Conte si prepara ad indossare la cintura esplosiva scegliendo il lato-Salvini. La trattativa a Bruxelles … Continue reading Bruxelles alle strette, da Conte e Salvini; ...

Conti pubblici - Tria : “Non vedo ostacoli a un accordo con l’Ue”. La Commissione discuterà su procedura martedì prossimo : Rispetto alla procedura d’infrazione per debito “sono ottimista” e “non vedo ostacoli per un accordo” con l’Unione europea. Parola del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ospite al seminario di economia internazionale di villa Mondragone per la prima volta si sbilancia in maniera netta rispetto alla negoziazione con Bruxelles per evitare un contenzioso per debito eccessivo. La ragione ...

Il Ppe non vuole mollare la Commissione. La tattica della “carambola” : Bruxelles. Il Partito popolare europeo sta ricorrendo al “metodo Martens” per mantenere il suo monopolio sulla presidenza della Commissione, centro nevralgico di tutta l’attività comunitaria da cui transitano gli interessi dei governi nazionali nell’Unione europea. Angela Merkel ieri ha detto che “p

Moscovici : la Commissione Ue va avantiTria : a luglio avrà nuovi dati - non chiacchiere : "Cerchiamo in tutti i modi di evitarla - dice il commissario agli affari economici - ma le regole devono essere rispettate". Dopo averlo incontrato, il ministro dell'Economia promette: "a luglio porto dati, non chiacchiere perché abbiamo maggiori entrate, quindi maggiori ricavi"

Unione europea - Manfred Weber perde altri consensi : Visegrád non lo appoggerà come presidente della Commissione : Manfred Weber, il candidato di punta del Partito popolare europeo alla presidenza della Commissione, continua a perdere consensi. Mentre è in giro per l’Europa a chiedere appoggio ai vari leader che siedono al Consiglio Ue, nella speranza di raggiungere quella maggioranza qualificata (55% dei membri che esprimano almeno il 65% della popolazione europea) che manderebbe la sua candidatura all’approvazione, a maggioranza assoluta, del ...

Rai - non c’è accordo Lega-M5s : salta il voto in Commissione Vigilanza sul doppio incarico al presidente Macello Foa : Una discussione di 20 minuti non è bastata ai due gruppi di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, per raggiungere un accordo sulla risoluzione contro il doppio incarico come presidente di Rai e RaiCom a Marcello Foa così è saltato il voto in Commissione Vigilanza previsto per questa mattina. Ieri sera sembrava che i due partiti di maggioranza avessero trovato un’intesa invece la seduta convocata alle 8 di questa mattina è stata sospesa e ...

