Istat | l' Italia è in declino demografico ...

L'Italia si spopola - dice l'Istat. Nel 2018 persi 124 mila residenti e -4% di nascite : Al 31 dicembre 2018 la popolazione residente in Italia è inferiore di oltre 124 mila unità rispetto all'anno precedente. Lo rivela l'Istat sottolineando che si tratta del quarto anno consecutivo di diminuzione: dal 2015 sono oltre 400 mila i residenti in meno, un ammontare superiore agli abitanti del settimo comune più popoloso d'Italia. Record negativo per le nascite che hanno toccato il livello più basso dall'Unità d'Italia. Il calo è in ...

Istat - record negativo delle nascite : Italia in declino demografico - -4% di nuovi nati rispetto al 2017 : Secondo il rapporto annuale dell'Istat dal 2015, per la prima volta in 90 anni, l'Italia è in una fase di declino demografico: rispetto al 2014 la perdita di Italiani è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo (-677 mila). Ma il calo demografico rallentato dalla crescita dei cittadini stranieri.Continua a leggere

Istat : gli italiani sono 55 milioni - è crollo demografico. Nascite -4% : Siamo sempre di meno e se non ci fossero gli immigrati il numero sarebbe ancora più piccolo. Lo dice l’ultimo studio dell’Istat secondo cui il declino demografico in Italia è rallentato dalla crescita dei cittadini stranieri. Dal 2015 la popolazione residente è in diminuzione, configurando per la prima volta negli ultimi 90 anni una fase di declino...

Istat - -4% nascite - minimo storico dall'unità d'Italia : -18 mila bambini rispetto 2017 : La diminuzione delle nascite nel 2018 è di oltre 18 mila unità rispetto al 2017 pari al -4% certifica l'Istat. Sono stati iscritti in anagrafe per nascita 439.747 bambini, un nuovo...

Dati demografici Istat : l’Italia raggiunge il record storico di rappresentanti della terza età : “Con una crescita di 800mila ultra 65enni nell’ultimo quinquennio l’Italia raggiunge il record storico di rappresentanti della terza età con più di 13,8 milioni di anziani nel 2019“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, in relazione agli ultimi Dati demografici Istat che indicano un calo della popolazione italiana con il minimo storico delle nascite dall’Unità d’Italia. “Lo scenario – ...

Istat : Italia è in declino demografico : 10.55 Dal 2015 la popolazione residente è in diminuzione, configurando per la prima in 90 anni una fase di declino demografico. Lo rivela l'Istat, secondo cui è attribuibile esclusivamente al calo degli Italiani:-235mila persone nel 2018. Rispetto al 2014,la perdita di residenti è pari alla scomparsa di una città come Palermo (-667mila persone). La perdita è compensata dall'aumento degli stranieri: +2,2% nel 2018 (sono l'8,7% dei residenti). ...

Disoccupazione in calo - Istat : In Italia è ai minimi dal 2012. Occupazione record dal 1977 : Cresce l'Occupazione e scende la DisOccupazione. Gli ultimi dati Istat sul mercato del lavoro evidenziano un trend positivo che porta la DisOccupazione sotto la soglia del 10% (è il miglior dato dal 2012) e il tasso di Occupazione al 59%, valore più alto mai registrato da quando vengono rilevate le serie storiche (cioè dal 1977).Continua a leggere

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Olanda - ascolti da record! Le azzurre hanno conquIstato il pubblico : L’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile ai Mondiali 2019 in Francia, come è noto, è terminata ieri nei quarti di finale. Le azzurre si sono dovute arrendere all’Olanda, campione d’Europa in carica, vittoriosa 2-0 sul campo di Valenciennes. Una prestazione di grande determinazione e volontà della compagine di Milena Bertolini che ha tenuto botta, finché ha potuto, alle forti tulipane. Alla distanza, però, la ...

Istat - proteggere l’ambiente crea ricchezza. In Italia le “ecoindustrie” volano : valgono il 2 - 3% del Pil : L’Italia punti su ambiente e sviluppo sostenibile per crescere. Tradotto in numeri: nel 2017 il valore delle ecoindustrie – che includono beni e servizi per misurare, prevenire, limitare, minimizzare o correggere danni ambientali – è stato pari a 36 miliardi di euro e al 2,3 per cento del Pil. Un valore più alto rispetto alla media europea, che non arriva al 2 per cento e che fallisce nei negoziati – per colpa ...

Doppia recessione per l'Italia - economica e demografica : l'Istat fotografa un paese impaurito : Sempre più poveri, sempre più vecchi. E sempre di meno. Il Rapporto Annuale dell’Istat descrive l’Italia come un paese che corre il rischio, concreto, di una nuova decrescita economica e che si trova al centro di un’emorragia demografica inarrestabile. E, di conseguenza, con un futuro incerto. E, di conseguenza, con un futuro incerto. È il ritratto di una società impaurita, con poche prospettive, che ...

Istat - record negativo di nascite in Italia : Il calo delle nascite in Italia non è una novità e dal 2015 non ha mai accennato ad arrestarsi. Lo conferma l'ultimo rapporto di Istat, secondo il quale nel 2018 sono stati iscritti all'anagrafe circa 439mila bambini, ben 140 mila in meno rispetto al 2008, appena dieci anni fa.I residenti cancellati per decesso lo scorso anno sono stati più di 633mila, in un divario che si fa sempre più ampio. L'Italia è ufficialmente in recessione ...

Istat - “persi” 420mila italiani dal 2008 Fico : “È a rischio il futuro del Paese” : Non solo debito e calo demograFico. Nel rapporto annuale dell’Istat si parla anche di cervelli in fuga, italiani che hanno lasciato il paese alla ricerca di migliori opportunità, soprattutto di lavoro. I dati delineano uno scenario netto: il saldo migratorio con l’estero degli italiani è negativo dal 2008 e ha prodotto una perdita netta di circa 420 mila residenti. Circa la metà (208 mila) vanno dai 20 ai 34 anni e quasi due su tre hanno ...

Ancora sotto zero. L'Istat fotografa un'Italia in ulteriore arretramento : Se il Governo cercava notizie rassicuranti, non le troverà nel Rapporto dell’Istat. E soprattutto non le troverà nella stima preliminare sul Pil di secondo trimestre, che secondo l’Istituto di Statistica sarà con grande probabilità Ancora negativo. C’è un 65% di probabilità, spiega l’Istat, che ci sia di nuovo un meno davanti al dato del Pil, che l’intero primo semestre ...

Golf - PGA Championship femminile 2019 : Sung Hyun Park difende il titolo conquIstato un anno fa. Giulia Molinaro unica italiana in gara : Prende il via da domani, all’Hazeltine National Golf Club di Chaska, in Minnesota, il PGA Championship femminile, terzo Major dell’anno per le donne. Il Golf ha spesso attraversato questo percorso: vi si sono giocati due US Open maschili, vinti da Tony Jacklin e Payne Stewart, due femminili, conquistati da Sandra Spuzich e Hollis Stacy, due edizioni del PGA Championship maschile, in cui hanno trionfato Rich Beem e il sudcoreano Yong ...