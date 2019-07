Giuseppe Conte | vittoria europa | la Commissione Ue chiede lo stop alla procedura

Sergio Mattarella - dietro le quinte : in difesa di Giuseppe Conte per evitare il voto anticipato : Contro una eventuale procedura di infrazione è sceso in campo anche Sergio Mattarella che ha rassicurato l'Europa: "Noi crediamo che non abbia ragione di essere aperta", "il disavanzo di bilancio in Italia è passato dal 2,4 al 2,1 tra il 2017 e il 2018, l'avanzo primario è passato dall'1,4 all'1,6:

Ue - Giuseppe Conte : "Vorrei un presidente della Commissione donna". Kristalina Georgieva tra le papabili : "A me piacerebbe un presidente della Commissione donna". Giuseppe Conte torna a Bruxelles per decidere le nomine Ue: "Occorre una persona con visione, con capacità, occorre qualcosa di nuovo". E l'Italia rivendica per sé "un portfolio economico di peso ma soprattutto di partecipare alla decisione fi

Nomine Ue - Giuseppe Conte : “Mi piacerebbe che ci fosse una donna come presidente della Commissione” : Giuseppe Conte torna a Bruxelles per partecipare al vertice sulle Nomine delle istituzioni europee. Riconfermando che non c'è alcun allineamento dell'Italia con i Paesi Visegrad, ma si tratta di un opposizione a un pacchetto precostituito, il presidente del Consiglio rivendica un portafoglio economico di peso per l'Italia. "L’Europa è a 28, non a due, tre o quattro", afferma. Poi anticipa: "Mi piacerebbe che ci fosse una donna alla guida della ...

Giuseppe Conte - retroscena : "Le telefonate nella notte. Così ho lavorato per piegare l'asse franco-tedesco" : A Giuseppe Conte non dispiace che il Consiglio europeo sia stato interrotto. Anzi, nel suo discorso, ha detto: "Cari colleghi vi rivolgo un accorato appello, state commettendo un madornale errore. Se insistete su questo pacchetto di nomine senza tener conto delle nostre richieste, non mancate di ris

Giuseppe Conte - patto sovranista con Visegrad : così fa saltare l'inciucio sulle nomine Ue : Non è stata trovata l'intesa sulle nomine e il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk "ha sospeso" il summit e lo ha riconvocato per martedì 2 luglio. Secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, i capi di Stato e di governo dell'Ue avrebbero cercato di trovare un accordo su un "pacchetto

Commissione europea - Giuseppe Conte ferma Matteo Salvini sulle nomine : "Scelgo io - ho le mani libere" : Tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è altissima tensione sulle nomine per la presidenza della Commissione europea. Il premier infatti si è rifiutato di adeguarsi al diktat del leader leghista che non vuole il sì all'unico nome sul tavolo, quello di Frans Timmermans, socialista e olandese: "Ho le man

Sea Watch - Giuseppe Conte risponde al presidente tedesco Steinmeier : "E' stato un ricatto politico" : "E' un ricatto politico". Sulla comandante della Sea Watch, Carola Rackete, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha le idee chiare: "Il dibattito sollecita tanti coinvolgimenti. La mia posizione la conoscete: qualcuno la descrive come un'eroina, alcuni la stanno insultando. Ritengo scorretto a

Per Giuseppe Conte la Sea Watch ha compiuto un ricatto politico : "Qualcuno ha parlato di disobbedienza civile ma dietro al caso della Sea Watch ci vedo un ricatto politico messo in atto scientemente e deliberatamente attraverso l'uso strumentale della vita di 40 persone". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte arrivando a Bruxelles per l'incontro dedicato alla nomina del prossimo commissario Ue. Il premier ha voluto anche commentare la posizione critica espressa dalla ...

Sea Watch - Giuseppe Conte rivela : "Tre o 4 paesi dell'Ue disposti a prendere i migranti". Ma l'Olanda... : Il caso Sea Watch si avvia verso la soluzione diplomatica. Tre o quattro paesi membri dell'Unione europea sarebbero disponibili a un ricollocamento dei migranti a bordo della nave della Ong tedesca ferma da giovedì pomeriggio a un miglio dal porto di Lampedusa. A rivelarlo ai giornalisti italiani è

Sea Watch - Giuseppe Conte è contro la comandante Rackete : “Condotta gravissima” : Il presidente del Consiglio Conte si espresso in termini molto duri nei confronti della comandate Rackete, giudicando la sua scelta di forzare il blocco ed entrare con la sua nave in acque territoriali italiane "Una condotta che ritengo di una gravità inaudita". Il premier ha detto che la questione adesso è in mano ai magistrati.Continua a leggere

Giuseppe Conte - le strane manovre in Borsa : "Siamo vicini" - il governo ha i giorni contati? : Le grandi imprese italiane non si fidano di questo governo, sono preoccupate dallo scontro continuo con la commissione europea e temono nuove ferite dallo spread nel 2019. Il giudizio è Contenuto all'interno delle relazioni di accompagnamento ai bilanci 2018 delle principali società quotate alla bor

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giuseppe Conte : “Qui per sostenere l’Italia - c’è tutto un Paese unito” : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELL’ASSEGNAZIONE DELLE Olimpiadi 2026 DALLE ORE 16.00 A Losanna è giunto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, pronto a sostenere la candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 da affidare a Milano-Cortina. Il numero uno del Governo italiano al suo arrivo in Svizzera ha parlato all’ANSA. Così il Primo Ministro sulla candidatura ...

Luigi Bisignani : "Giuseppe Conte è un re nudo. Rischia la stessa fine anche Matteo Salvini" : "Giuseppe Conte è un re nudo": così lo definisce Luigi Bisignani. A capirlo ormai anche Sergio Mattarella: "Il presidente della Repubblica ha perso la speranza nell'autorevolezza della coppia Conte-Moavero di fronte alla Commissione europea". Autorevolezza che il nostro premier non ha mostrato duran

Giuseppe Conte non vuole essere scaricato : dopo il fallimento con Bruxelles segue la linea di Salvini : La trattativa con Bruxelles non è andata come sperava Giuseppe Conte e così il premier deve utilizzare strumenti più Salviniani. I partner della zona Euro infatti non hanno alcuna intenzione di fare dietrofront, lo hanno precisato anche ieri venerdì 21 giugno, quando hanno fatto sapere di "non aver