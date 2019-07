Giulio Raselli sul trono | i fan di Uomini e Donne scrivono a Raffaella Mennoia

Uomini e Donne - il gossip su Giulia e Giulio Raselli : parla la Cavaglia : Uomini e Donne, scoppia il gossip su Giulia Cavaglia e Giulio Raselli: l’ex tronista rompe il silenzio e racconta la verità Nelle scorse ore è circolato un curioso gossip attorno a Giulia Cavaglia e Giulio Raselli di Uomini e Donne. Qualcuno ha infatti sussurrato che i due, dopo che la love story tra l’ex tronista […] L'articolo Uomini e Donne, il gossip su Giulia e Giulio Raselli: parla la Cavaglia proviene da gossip e Tv.

U&D - Giulio Raselli nega di aver rivisto la Cavaglià : 'Mai la seconda scelta' : Nelle scorse ore, ha iniziato a circolare un gossip inaspettato su Giulia Cavaglià: alcuni blog, infatti, hanno ipotizzato che l'ex tronista di Uomini e Donne possa aver rivisto Giulio Raselli dopo la fine della breve relazione con Manuel Galiano. Se la torinese è rimasta in silenzio su questa indiscrezione che la voleva in auto insieme al corteggiatore che non ha scelto, quest'ultimo ha usato Instagram per far sapere che nulla di quello che si ...

Giulio Raselli e Sabrina sempre più vicini a Temptation Island : la decisione di Nicola : Temptation Island: Giulio Raselli conquista Sabrina, la fidanzata di Nicola Si intensifica sempre più il rapporto tra Giulio Raselli e Sabrina Martinengo a Temptation Island 2019. Fin dalla prima puntata tra i due è nato un feeling speciale e nel corso della seconda serata del programma Giulio e Sabrina hanno avuto modo di approfondire il […] L'articolo Giulio Raselli e Sabrina sempre più vicini a Temptation Island: la decisione di Nicola ...

Giulio Raselli scherza : 'Direzione Pronto Soccorso' in una Instagram Story - fan in allarme : L'esperienza di Giulio Raselli a Temptation Island è finita. Terminate le registrazioni per il reality dell'amore dove Giulio ha conquistato Sabrina Martinengo, l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha ripreso la vita di sempre. Il giovane nelle scorse ore ha scatenato il panico tra i suoi fan per una frase detta sui social. Solamente in un secondo momento ha fatto chiarezza sull'accaduto, tranquilizzando di fatto tutti i suoi follower. Giulio ...

U&D : la Cavaglià e Manuel già in crisi? Giulio Raselli : 'Bisogna avere un pò di tatto' : L’ultima stagione di ‘Uomini e Donne’, programma televisivo di successo condotto da Maria De Filippi, è terminata qualche settimana fa, ma le nuove coppie che si sono formate non cessano di far parlare in maniera sicuramente non positiva. I primi a far discutere sono stati Angela Nasti e Alessio Campoli che, a pochi giorni dalla fine della stagione della trasmissione, si sono lasciati. A parlarne per prima sui social è stata proprio la Nasti ...

Temptation Island 2019/ Video : Giulio Raselli conquista Sabrina? Problemi in vista : Temptation Island 2019, anticipazioni e coppie: Filippo Bisciglia svela che nelle prossime puntate dovrà affrontare una situazione delicata