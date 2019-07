Chi l’ha visto | servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 3 luglio 2019

Tony Colombo litiga con la moglie Tina Rispoli e lei va via di casa : “Volevo invecChiare con te ma non l’hai voluto” : Tre mesi dopo le nozze faraoniche in centro a Napoli che tanto fecero discutere, sembra che il matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli sia già in crisi. A sostegno di questa ipotesi ci sono alcune frasi pubblicate da Colombo sulle sue storie di Instagram, che sembrano essere riferite proprio alla moglie: “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina“, ha scritto aggiungendo poi ...

Ponte Morandi - ditta che l’ha abbattuto : ‘Nel 2003 Autostrade ci Chiese di buttarlo giù. Non si fece per costi e complessità” : Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma che si è occupata dell’abbattimento controllato, aveva avuto incarico da Autostrade nel 2003 di demolire il Morandi. Lo ha detto lo stesso Coppe durante la conferenza stampa dopo le operazioni di questa mattina, rivelando che poi il progetto non era stato eseguito perché l’operazione si era rivelata troppo costosa e complessa. Un boato sordo e un lungo ...

Dieta per arrivare a 100 anni e altri consigli di Chi ce l’ha fatta : Il segreto per vivere 100 anni? La Dieta mediterranea e fitness, anche per la mente. La vita media si allunga e in Italia i centenari sono 15mila (Dati Istat 2018). Di questi 40 risiedono all’interno delle 48 strutture di Korian Italia, azienda leader nei servizi per l’invecchiamento di qualità, sul territorio nazionale, ai quali vanno aggiunti altri venti ospiti che raggiungeranno questo traguardo entro la fine del 2019. Korian ha chiesto ...

Chi l’ha Visto - la madre di Marco Vannini : “Ho saputo che Franca Leosini avrà un’intervista a Ciontoli. Sono rimasta molto male” : Mentre proseguono le indagini da parte della Procura di Civitavecchia, il “caso Vannini” continua a catturare l’attenzione dei media e dei programmi di cronaca. Chi l’ha Visto?, Le Iene, Quarto Grado: tutti chiedono giustizia per Marco Vannini, il ventenne che il 17 maggio 2015 venne ucciso da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli, a Ladispoli. Domenica 30 giugno e martedì 2 luglio, nel corso di due ...

Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno - Riviera 11.4% su Canale 5 tra Superquark 13% e Chi l’ha visto? : Ascolti Tv Mercoledì 26 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Riviera 1 1a Tv free – Canale 5 – 1.88 milioni e 1.4%Superquark – Rai 1 – 2.25 milioni e 13%Chi l’ha visto – Rai 3 – 1.6 milioni e 9.8%Un’estate in Provenza – Rai 2 – 1.48 milioni e 8%Amici come noi – Italia 1 – 1.15 milioni e 6.2%I Legnanesi – Rete 4 – mila e 5.9%A spasso con ...

Chi l’ha visto? Servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 26 giugno 2019 : Chi l’ha visto? Servizi e anticipazioni scomparsi di stasera 26 giugno 2019 Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma di informazione che si dedica ai casi di cronaca e alle persone scomparse. Questa sera si tornerà a parlare della morte di Marco Vannini, il giovane bagnino morto in circostanze misteriose mentre si trovava nella casa della fidanzata. Superquark 2019: Servizi e ...

Attacco alle petroliere : Chi è stato? Com’è finita - per ora - ce l’ha detto solo Trump : Gli autori della lectio magistralis sono “loro”, i signori servizi segreti. Qui si vede bene la road map, cioè come si fa. Prima i fatti. Per esempio, andiamo con ordine guardando meglio la serie dei fatti (meglio dire provocazioni) che hanno preceduto la notte di lunedì 17. Due petroliere che navigavano nel golfo di Hormutz sono “leggermente minate”; una norvegese, l’altra giapponese. Trasportano petrolio iraniano. Chi è stato? Eliminiamo Cina ...

E-book - con l’autopubblicazione c’è Chi ce l’ha fatta. Alla faccia delle case editrici blasonate : In questo periodo in cui siamo circondati da violenza, arroganza e ignoranza ho proprio voglia di raccontare una bella storia: quella di un self-publisher che ce l’ha fatta, anche grazie ad Amazon e a Kdp, il fondo della società americana a cui ho dedicato un post lo scorso febbraio. Qualche cifra per inquadrare bene il caso: oltre 50mila copie vendute, più di 7.500.000 di pagine lette sui kindle Amazon e un incasso di 68mila euro. Non male per ...

“Sei fro***”. Caterina Balivo quella vecChia frase l’ha messa nei guai. Cosa è successo alla conduttrice : Ma Cosa hai detto Caterina? No, Caterina Balivo non sarà la madrina del Milano Pride. La conduttrice televisiva, che doveva fare da madrina alla tradizionale parata dell’orgoglio Lgbt in programma per il 29 giugno, è infatti stata accantonata a seguito della polemica esplosa sui social e relativa ad alcuni commenti definiti “omofobi” e da lei fatti in passato. Cosa è successo? A comunicarlo sono gli stessi organizzatori di “Milano Pride” sulla ...

Chi l’ha visto? : Ettore Bassi è diventato Horacio Peralta per i ‘truffatori romantici’ : Ettore Bassi a Chi l'ha visto? Ettore Bassi nei panni dell’aitante Horacio Peralta… ma non per fiction! L’attore, reduce dal successo a Ballando con le stelle dove si è guadagnato un meritato secondo posto, non è stato, infatti, selezionato per prendere parte a qualche produzione ispanica o latino americana, ma è rimasto “ignara vittima” delle ormai note “truffe amorose”. A rivelarlo ieri sera Chi ...

Chi l’ha visto : la Bruzzone al posto di Federica Sciarelli? Parla lei : Federica Sciarelli sostituita da Roberta Bruzzone a Chi l’ha visto? La criminologa smentisce Si è raccontata con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale NuovoTv Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa, reduce dalla sua esperienza a Ballando con le stelle dove, anche quest’anno, ha avuto il ruolo di ‘commentatrice speciale’, Parlando in ogni puntata dei profili psicologici di tutti i concorrenti in ...

Walter Sabatini all'Huffpost sull'addio di Francesco Totti alla Roma : "L’hanno lasciato vivacChiare" : “Totti dirigente? L’hanno lasciato vivacchiare”. A dirlo è Walter Sabatini, proprio oggi nominato direttore tecnico del Bologna, ma dal 2011 al 2016 direttore sportivo dell’As Roma. Nei suoi anni in giallorosso ha portato giocatori del calibro di Miralem Pjanic, Radja Nainggolan, Mehdi Benatia, Eric Lamela, Marquinhos, portando il patrimonio della squadra da 37 a 192,6 milioni di euro.Il dirigente umbro con la ...

Smartworking - come conciliare lavoro e famiglia? C’è Chi ce l’ha fatta : Negli ultimi anni si parla spesso di smart working. Il tema è piuttosto semplice: un approccio che vede una maggiore crescita dell’equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale. Non è un segreto che, per molti ruoli che non implicano un lavoro fisico, la presenza in ufficio è più o meno ridondante. Non è mia intenzione denigrare chi lavora in un ufficio 9-17 (se qualcuno ha ancora questi orari). Tuttavia, con le crescenti evoluzioni della ...