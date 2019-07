Blitz contro la ndrangheta a Roma | maxi sequestro da 120 milioni

Blitz contro la 'ndrangheta a Roma : maxi-sequestro di beni : Sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 120 milioni di euro a esponenti della criminalità organizzata calabrese radicata a Roma . L'operazione, eseguita dalla Polizia di Stato (divisione anticrimine della Questura di Roma ), è in corso dalle prime ore di questa mattina. Tra i nomi degli 'ndranghetisti ci sono Scriva, Morabito, Mollica, Velonà e Ligato.

Napoli - Blitz contro la camorra : scacco all'alleanza di Secondigliano - 126 arresti : Quella scattata questa mattina all'alba in provincia di Napoli, e in diverse zone d'Italia, è un'operazione di polizia tra le più grosse mai effettuate sul territorio nazionale. Infatti, i carabinieri del Ros e del comando provinciale partenopeo, hanno tratto in arresto oltre 100 persone: secondo l'accusa queste ultime avrebbero fatto parte di un sodalizio criminale noto come l'alleanza di Secondigliano, di stampo camorristico e quindi mafioso. ...