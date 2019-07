Astronomia | creare composti organici simulando processi in atto nei ghiacci

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Negli ultimi anni, molte molecole organiche, alcune delle quali prebiotiche, sono state osservate in diversi ambienti astronomici. Ad esempio, l’acetonitrile (CH3CN) è stato osservato nella nube molecolare Sag B2 e nel disco protoplanetariorno la protostella Mwc 480; la formammide (precursore, ad esempio, di nucleobasi) è stata osservata in alcune galassie e nella protostella Svs 13-A, in questo caso insieme ad acetaldeide (CH3CHO), metanolo (CH3OH) e formiato di metile (HCOOCH3); l’isocianato di metile è stato osservato nella regione di formazione stellare della Nebulosa di Orione e in alcune comete. Il processo di formazione di queste molecole organiche in ambienti astronomici così diversi tra loro, e il modo con cui il mezzo interstellare, le nebulose e i dischi protoplanetari possano arricchirsi di queste specie chimiche, è ovviamente un argomento di grande interesse per lo ...