Un’occhiata ad Android Q ed EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor | foto screen menù e

(Di martedì 2 luglio 2019) Curiosi di vedere che aspetto avreannoQ ed10 su? L'interesse nei confronti del prossimo major update può essere già in qualche modo soddisfatto oggi 2 luglio con un'anteprima della prossima esperienza software. Una build di un rilascio relativo proprio alla prossima versione del sistema operativo e dell'interfaccia del produttore cinese ci consente già di dare appunto un'occhiata a quello che vedremo sui dispositivi interessati tra fine estate e autunno prossimi. Come ha sottolineato per primoCentral, la nuova veste grafica di10 sunon sarà per nulla rivoluzionata. Come riportato nello slide show di chiusura articolo, molti degli aspetti estetici deisaranno quelli ora a bordo dell'9.1. Uniche eccezioni l'app Meteo che presenta nuove combinazioni di colori e un layout più organizzato e ...

