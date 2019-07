Traghetto Salerno-Catania in avaria | Se fossimo stati migranti ci avrebbero

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Pina Francone Odissea per i 250 passeggeri a bordo deldella "Egnazia" della compagnia Grimaldi bloccato in mare aperto per ore di panico e di paura Unsalpato dacon direzioneè fermo da molte ore in mare aperto. Un viaggio di vacanza si è trasformato in un'odissea per i 250 passeggeri a bordo (tra cui molti bambini), che stanno vivendo ore di panico, di paura e di totale disagio. La nave, infatti, è priva di aria condizionata, ha tutti i servizi igienici e sanitari fuori uso e la temperatura nelle cabine è ormai elevatissima. E oltre a tutto questo, i viaggiatori lamentano una totale mancanza di informazioni circa la situazione: "Abbiamo paura, non riceviamo alcuna assistenza né informazioni dall'equipaggio o dal comandante". E ancora: "Seimmigrati su un barcone ciassistiti subito…". Si tratta del...

