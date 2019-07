ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2019) Simona Bonafè da un lato, Luca Lotti dall'altro. Sono i due estremi del Partito democratico in, che vede avvicinarsi le prossime elezioni, nella primavera del. Lesono cominciate e molto lascia presagire che il partito punterà sulla segretaria regionale, forte peraltro delle 169 mila preferenze raccolteeuropee (di cui 63 mila in). A microfoni aperti non si sbilancia nessuno, ma dietro le quinte c'è molto lavoro per portare ad una candidatura unitaria che eviti le primarie.Insomma potrebbe anche accadere che i vari nomi circolati in questi mesi, in maniera più o meno esplicita, quali il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, l'assessore alla Salute, Stefania Saccardi o l'ex vicepresidente della Regione, Federico Gelli, di fronte ad un'autocandidatura di, facciano tutti un passo indietro. "senza primarie o sarà guerra ...

ilfogliettone : Toscana 2020, Pd alle grandi manovre per lanciare Bonafé governatore - - news_toscana : Bologna, ecco il cartellone 2019/2020 dell’Orchestra Senzaspine. Inaugurazione il 4 ottobre al Teatro Duse con “Le - news_toscana : “La locandiera” apre la stagione 2019/2020 del Teatro 4 Mori di Livorno. Emanuele Barresi e la Compagnia degli One -