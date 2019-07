Si rinfresca con l' alcol ma parte una scintilla | avvolta dalle fiamme | muore per le

Caldo africano in Francia - attesi picchi di +44°C : “è l’ondata peggiore di sempre”. Penuria di bibite e test con asfalto rinfrescante : Nella Francia mai così turbata dal Caldo torrido dell’estate, con temperature che già oggi pomeriggio hanno superato i +40°C in alcune zone e domani arriveranno fino a +43/+44°C nell’area centrale del Paese, i responsabili di categoria evocano il rischio Penuria delle bevande fresche ai distributori automatici. In particolare, la Confe’de’ration Francaise du Commerce de Gros et International, evoca il rischio di ...