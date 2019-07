Pigeon Simulator è il primo simulatore di piccioni che vi consentirà di scatenare il caos

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019) Dopo ile sulle capre ci voleva proprio une sui, soprattutto se questi animaletti sono programmati per cercare di uccidere i passanti con il proprio ingegno.Ed ecco che ad avere l'idea è Bossa Studios il quale il mese scorso aveva già svelato qualcosina a riguardo attraverso Twitter. Tuttavia in queste ore, come riporta Rock Paper Shotgun, lo studio di sviluppo ha pubblicato nientemeno che iltrailer di annuncio che potete visionare in calce a questo articolo.vi permetterà di controllare un gruppo diche semina ilall'interno di un'apparente tranquilla cittadina. Sarete in grado di assalire fisicamente gli abitanti, distruggere le loro case e riempire di deiezioni qualsiasi centimetro quadrato la città.Leggi altro...

Eurogamer_it : Annunciato con un trailer #PigeonSimulator. -