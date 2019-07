Papa:il mondo crudele con gli esclusi

Il vero sviluppo "è inclusivo e fecondo,proiettato verso il futuro", mentre oggi "ilattuale è ogni giorno piùcon gli". Questa la riflessione cheFrancesco propone nel videomessaggio in preparazione della prossima Giornata del del migrante e del rifugiato, il 29 settembre, sul tema: "Non si tratta solo di migranti".Purtroppo, sottolinea il Pontefice,"i Paesi in via di sviluppo continuano a esaurire le loro risorse naturali e umane a vantaggio di pochi mercati privilegiati".(Di martedì 2 luglio 2019)