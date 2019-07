Ondate di calore | the new normal ?

Nel 2050 “la terra è destinata a collassare” : “Ondate di calore insostenibili - scarsità d’acqua - guerre e carestie” : FQ Magazine Cesara Buonamici ed Enrico Mentana vittime del caldo torrido? Gli inconvenienti in diretta Una vera e propria scadenza fissata per il 2050, l’anno in cui la terra sarebbe destinata a collassare. Tutta colpa del cambiamento climatico che porterebbe a una fine più vicina di quanto si possa immaginare, questo quello che emerge da uno ...

Speciale Meteo – Ondate di Calore : Questa sezione vi permetterà di consultare i bollettini sulle Ondate di Calore pubblicati dal Ministero della Salute. I Colori indicano il Livello di Rischio per la salute della popolazione, tenendo conto delle condizioni Meteorologiche previste. Il Livello 0 Colore Verde rappresenta condizioni Meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione.Il Livello 1 Colore Giallo di pre-allerta indica condizioni ...

Cosa fare in caso di Ondate di Calore : Le Ondate di Calore possono creare problemi di salute, in particolare il caldo, in quanto si va ad alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea. In questo articolo, non andremo ad affrontare tematiche mediche in quanto non ci competono, ma vi andremo a fornire utili consigli forniti dalla Protezione Civile. Normalmente il corpo si raffredda sudando, ma in certe condizioni ambientali questo meccanismo non è ...

Riscaldamento globale e Ondate di calore : se non si corre ai ripari si rischiano migliaia di morti in più : Secondo una ricerca pubblicata su Science Advances dall’università di Bristol, se non si riuscirà a contenere il Riscaldamento globale, nel rispetto dell’Accordo di Parigi siglato nel 2015 nell’ambito della COP21, si potrebbero rischiare migliaia di morti in più a causa delle ondate di calore come quella che sta per affrontare l’Europa e l’Italia, soprattutto nelle città. L’analisi ha elaborato gli scenari ...

In arrivo il caldo più intenso degli ultimi anni : dieci consigli per difendersi dalle Ondate di calore : Dato il caldo annunciato dai meteorologi per i prossimi giorni, il Ministero della Salute ha stilato una lista di dieci consigli per far fronte alle ondate di calore che potrebbero influire sulla nostra salute. Ecco il decalogo di consigli per ridurre i rischi soprattutto nelle persone più fragili come anziani, malati cronici, neonati e bambini piccoli. – USCIRE DI CASA NELLE ORE MENO CALDE DELLA GIORNATA. Evitare di uscire all’aria ...

Emergenza caldo e Ondate di calore a Ragusa : ecco cosa fare : Emergenza caldo e ondate di calore: ecco cosa fare.L'Azienda Sanitaria di Ragusa ha presentato il Piano Sanitario Locale di Prevenzione

Preparatevi - le Ondate di calore stanno tornando : (foto: Carlos Ciudad Photography/Getty Images) L’estate è ormai arrivata, e con lei sembrano essere già tornate le terribili ondate di calore. Eventi di caldo estremo, sempre più frequenti e a cui, purtroppo, dobbiamo abituarci. A dimostrarlo è uno studio pubblicato questa settimana sulla rivista Earth’s Future, che ancora una volta sottolinea come le ondate di calore non saranno più eventi sporadici ed eccezionali, ma piuttosto ...

Salute - Ondate di calore : la Regione Lazio attiva il piano di prevenzione : È operativo il piano per tutelare dalle ondate di calore la popoLazione piu’ a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l’obiettivo di garantire l’assistenza nelle giornate con le temperature piu’ elevate. La copertura assistenziale e’ assicurata dai medici di medicina generale che hanno aderito al piano di sorveglianza per affrontare l’emergenza caldo; ciascun soggetto a rischio e’ inserito ...