Meteo. Tornano i temporali al Nord. Evacuato campeggio in Piemonte. Il caldo non molla il Sud (Di martedì 2 luglio 2019) Già ieri colpiti dalle piogge Emilia, Piemonte e Val d'Aosta. Apprensione a Beaulard, in Val Susa, dove i pompieri hanno Evacuato alcune persone dal campeggio per l'esondazione del vicino torrente. Oggi rischio di temporali localmente intensi, accompagnati da grandine e raffiche di vento. Al Centro-Sud caldo intenso ancora protagonista.

Dal sole alla pioggia nel giro di poche ore, per quanto le temperature resteranno al di sopra della norma, specialmente sulle regioni centro-meridionali. Sono le previsioni di questi primi giorni di Luglio: da oggi fino a giovedì ci sarà maggior instabilità con una diffusa attività temporalesca a Nord. Non mancheranno i temporali, sulla pianura padana, in particolare. Già ieri un impulso temporalesco ha coinvolto Valle d'Aosta e Piemonte creando diversi disagi. Forti temporali hanno interessato l'Emilia, coinvolgendo nel pomeriggio-sera di lunedì Piacentino e Parmense. Previsto anche un leggero abbassamento dei gradi sulla colonnina di mercurio. Al Centro-Sud, invece, non si placherà il caldo intenso e le temperature potranno ancora superare i 35 gradi.



Evacuato campeggio in Val Susa – La situazione peggiore probabilmente in Piemonte, dove non sono mancante le grandinate e le forti raffiche di vento. Apprensione a Beaulard, frazione di Oulx, in alta Val Susa, dove i vigili del fuoco hanno evacuato alcune persone dal campeggio per l'esondazione del vicino torrente. Sempre nel Torinese, tra Caselle e Leini, un albero è caduto su un'auto, ferendo in modo lieve la donna che si trovava nell'abitacolo. Tantissime gli interventi dei pompieri per garage e scantinati allagati, soprattutto alla periferia Nord di Torino.