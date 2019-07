LIVE Inghilterra-Usa 0-1 | Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | la sblocca

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13′ Si tratta del sesto gol segnato nei primi 15 minuti in questa manifestazione. 11′ Azione stupenda degli States con Morgan che fa il velo per Heath che crossa un pallone docile per Press che appoggia in rete. 10′ PRESS!!! VANTAGGIO STATI UNITI! 1-0 MERITATO! 9′ Primi spunti offensivi dell’con Daly. 7′ Meglio gli States in questo inizio di match. 6′ Punizione di poca alta di Morgan. 4′ INIZIO PAZZESCO DEGLI STATI UNITI! Tunnel ubriacante di Heath che mette in mezzo, si difendono le Leonesse, quindi Morgan spara alto. 4′ Si difende bene l’. 3′ Primo corner conquistato da Heath dopo lo scatto pazzesco sulla destra. 2′ Primi istanti subito ad altissima intensità. 1′ Si parte a Lione! Batte l’! INIZIO PRIMO TEMPO 20.56 ...

