Le 8 Serie TV più attese dell’estate

davidemaggio

(Di martedì 2 luglio 2019) Orange is the New Black 7 - Taylor Schilling Estate, tempo di repliche, ma non solo: insieme al caldo stanno per arrivare sui teleschermi e in streaming alcunetv molto, di cui tanto si è parlato durante l’inverno e che, se in alcuni casi sono delle novità assolute, in altri rappresentano l’epilogo di storie ormai consolidate, o ritorni importanti. Ecco quali sono le otto piùe dove i telespettatori potranno vederle.TV: otto appuntamenti imperdibili per l’estate - MANIFEST. LaNBC con Josh Dallas (il Principe Azzurro di Once Upon a Time) arriverà mercoledì 3 luglio in prima serata su Canale 5. 16 episodi per raccontare il mistero del volo 828, scomparso improvvisamente dai radar: dopo 5 anni ricomparirà e per i passeggeri sembrerà che quel tempo non sia mai passato. Ma dove sono stati, cosa gli è successo? - STRANGER THINGS. La terza ...

MinLavoro : Disoccupazione al 9,9%, mai così bassa dal 2012. A maggio l'#occupazione sale al 59,0%, valore più alto da quando s… - MFantinati : ? OCCUPAZIONE AL MASSIMO COME NON AVVENIVA DAL 1977 ? L' #istat stamattina #1luglio ci comunica che il tasso di occ… - OptaPaolo : 264/420 - Dal loro approdo in Italia (2014/15), Koulibaly e Manolas hanno vinto rispettivamente 264 contrasti e 420… -