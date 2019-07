Grande Fratello Vip | Taylor Mega rifiuta | “Non mi piacciono i reality”

lanostratv

(Di martedì 2 luglio 2019)hato il GF Vip 2019: svelata la motivazione Pare ormai certa la presenza di Alfonso Signorini al timone della quarta edizione delVip, tanto da far trapelare in rete i primi nomi del presunto cast di quest’anno. In molti hanno chiesto ase le voci che la vedrebbero tra i personaggi del piccolo schermo scelti per essere il gruppo degli inquilini della casa più spiata d’Italia fossero vere. La bella influencer, che non ha peli sulla lingua, ha subito risposto alla domanda smentendo la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini. La risposta è no, perché non mii reality (…) e ho delicatamente declinato la proposta ha dichiarato l’influencer, smettendo ogni sua possibile partecipazione. La notizia è ormai ufficiale:ha detto no alVip.Vip,...

