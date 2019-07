Carola indagata, in procura il 9 luglio

Il provvedimento di allontanamento dall'Italia del capitano della nave Ong Sea-Watch 3,Rackete, firmato dalla Prefettura di Agrigento, dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. Rackete non può essere mandata via dall'Italia senza il nulla-osta delladi Agrigento. Nulla di fatto almeno fino al 9, data in cui la donna dovrà essere interrogata dallache indaga su di lei per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.(Di martedì 2 luglio 2019)