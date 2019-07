Tuttosport | “Zapata tornerebbe volentieri a Napoli”

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) Secondo l’edizione odierna di, tra gli attaccanti che il Napoli ha preso in considerazione per rafforzare il reparto per la prossima stagione, quello più fattibile sarebbe Duvan Zapata “Gli agenti del bomber hanno fatto trapelare l’indiscrezione che al loro assistito, pur trovandosi benissimo a Bergamo, non dispiacerebbe tornare a Napoli. Il cartellino di Inglese o quello di Verdi, più una robusta contropartita economica” L'articolo: “Zapataa Napoli” ilNapolista.

